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Эзотерика
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Размер спецвыплат для шахтеров Казахстана озвучила Дуйсенова

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Шахтер
Шахтер. Иллюстративное фото: Juan Jose Napuri / Getty Images

Вице-премьер по социальным вопросам в кулуарах форума, посвященного Дню труда, рассказала, сколько шахтеры будут получать в виде спецвыплат, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова привела примерные расчеты.

"В среднем просчитывала где-то около 158 тыс. тенге, но это было, когда учитывали, что МЗП составляет 70 тыс. Я думаю, Минтруда актуализирует расчеты, так как с 1 января размер МЗП составит 85 тыс. Поэтому спецвыплаты могут быть больше, чем я сейчас говорю. Но то, что сумма будет выше 158 тыс. тенге, это точно", - заверила Дуйсенова.

По ее словам, эти выплаты получат казахстанцы, занятые во вредных условиях труда, при условии перехода на более легкий труд. Но для этого им нужно будет иметь не менее 7 лет стажа во вредных условиях труда и отчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов.

"Им будут выплачены специальная выплата. Она будет выплачиваться из трех источников – из бюджета, из ЕНПФ за счет средств обязательных профессиональных пенсионных взносов и за счет компаний страхования жизни", - пояснила спикер.

Спецвыплаты будут получать параллельно с заработной платой до достижения пенсионного возраста. После 63 лет будет назначаться пенсия.

"Да, им же дается право: они могут перейти на легкую работу, не оставаться там (во вредных условиях - прим. ред.). Это же было сделано для того, чтобы они могли перейти на более легкий труд, с учетом наличия профессионального заболевания или ограничений жизнедеятельности с учетом инвалидности. Это дается для того, чтобы они резко не теряли в заработной плате, это в совокупности заработной платы (за легкий труд – прим. ред.) плюс спецвыплаты", - резюмировала Тамара Дуйсенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037778-razmer-spetsvyplat-dlya-shahterov-kazahstana-ozvuchila-duysenova/

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