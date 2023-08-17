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Кто может получить выплату за обследование на ВИЧ в Казахстане

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Лаборантка рассматривает вирус под микроскопом
Лаборатория. Иллюстративное фото: Freepik/pressfoto

Представителям ключевых групп населения в Казахстане платят за участие в исследовании распространенности ВИЧ-инфекции. Кому положены выплаты и какого размера, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2020 году Министерством здравоохранения был опубликован приказ "Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции".

Согласно нему, ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы и приводящее к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита.

Повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни подвергаются ключевые группы населения. Это люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ) и секс-работники (СР).

Они могут принимать участие в мероприятиях по профилактике данного заболевания за вознаграждение.

В частности, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере профилактики ВИЧ, проводится эпидемиологическое слежение за распространенностью инфекции среди населения, том числе ЛУИН, МСМ и СР.

Каждому участнику данного исследования, входящему в вышеперечисленные ключевые группы, положена выплата в размере 0,5 месячного расчетного показателя, что в 2023 году равно 1 725 тенге.

Мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также люди, употребляющие инъекционные наркотики, могут дополнительно получить столько же за каждого приведенного в исследование человека (не более трех участников).

Кроме того участники данного мероприятия периодически проходят обследования на ВИЧ, а также на сифилис и вирусный гепатит "С".

Напомним, что предназначенное им денежное вознаграждение планируют увеличить в два раза – до 1 МРП (3 450 тенге в 2023 году). Столько же будут платить за каждого приведенного в исследование человека. При этом дополнительные выплаты смогут получать не только МСМ и ЛУИН, но и секс-работники.

Напомним, что в Центре по профилактике и борьбе со СПИД в Алматы на диспансерном учете состоят 4 429 человек, имеющих диагноз ВИЧ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2032727-komu-platyat-za-prohozhdenie-obsledovaniya-na-vich-v-kazahstane/

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