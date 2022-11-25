Субсидировать аренду жилья для неполных семей предлагают в Казахстане

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Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова предложила субсидировать часть арендной платы жилья для неполных семей, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Серик Шайдаров на правчасе в сенате указал на общественный резонанс касательно исключения неполных семей из программы "Бақытты отбасы", предусматривающей возможность получения жилья по льготной ставке кредитования под 2% годовых.

По его данным, сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже 1 прожиточного минимума. И получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей, по мнению сенатора, станет непосильной ношей.

В этой связи он предложил уполномоченным государственным органам всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения.

"Предлагается перечень категорий, которые имеют право на получение помощи в виде субсидирования арендных платежей, дополнить категорией "неполные семьи", имеющей совокупный доход семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более одной величины прожиточного минимума.

Таким образом, наиболее обеспеченные не будут участвовать в данной программе, так как мы соответствующие проверки из государственных баз данных делаем", – сказала в ответ глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, такая мера позволит снизить социальную напряженность среди неполных семей, связанную с тем, что их исключили из программы "Бакытты отбасы", хотя они остались в программе "Шанырак" и могут получать займы под 5%.

К слову, сенатор также указал на парадоксальную ситуацию, когда в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.

"Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер, получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой", – заявил Серик Шайдаров.

Ранее глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова заявила, что казахстанцы фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки. В итоге, пояснила она, 23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение неполным семьям предоставлять ипотеку только по программе "Шанырак: 5-10-20".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998915-subsidirovat-arendu-zhilya-dlya-nepolnyh-semey-predlagayut-v-kazahstane/