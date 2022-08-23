Мошенники стали угрожать казахстанцам блокировкой пенсионных счетов

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В Казахстане участились случаи, когда гражданам звонят мошенники и, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, вымогают у них деньги якобы для разблокировки индивидуального пенсионного счета. О мошеннической схеме рассказали настоящие представители Единого накопительного пенсионного фонда.

Мошенники придумали новый способ обманывать людей и вымогать у них деньги. В этот раз они звонят казахстанцам и, представляясь сотрудниками ЕНПФ, просят пополнить некий банковский счет для разблокировки пенсионного счета вкладчика.

По словам злоумышленников, пенсионный счет будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. Если же выплату не произвести, то пенсионный счет казахстанца останется заблокированным.

Естественно, все это мошенники придумали, и никакой блокировки пенсионных счетов в реальности быть не может. Более того, подобные звонки не могут исходить от работников ЕНПФ.

В фонде также напоминают следующие моменты:

согласно закону РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», наложение ареста или обращение взысканий, в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика, не допускается ;

; согласно закону РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», взыскание не может быть обращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика.

Таким образом, индивидуальный пенсионный счет не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах. Если же вам позвонили и пытаются убедить в обратном – лучше немедленно прекратить этот разговор.

Напомним, деньги хранящиеся на счетах в ЕНПФ, находятся под надежной защитой, а их сохранность гарантируется государством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1984464-moshenniki-stali-ugrozhat-kazahstantsam-blokirovkoy-pensionnyh-schetov/