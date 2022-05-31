Казахстан выплатил 16 млрд тенге жертвам политических репрессий

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В 20 веке тысячи казахстанцев стали жертвами политических репрессий. Сейчас государство выплачивает им денежные компенсации. О каких суммах идет речь и сколько человек получит компенсацию в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.

31 мая в стране отмечается день памяти жертв политических репрессий и голода.

В СССР, в результате политики по выявлению «врагов народа», в период с 1921 по 1954 годы были репрессированы миллионы советских граждан. Только в Казахстане за это время осудили 100 тысяч человек, среди которых 25 тысяч были в итоге расстреляны.

В 1932-1933 годах на территории Советского Союза разразился сильнейший голод, в результате которого погибли миллионы человек, в том числе и казахстанцы.

В 1930-1940 годы Казахстан был местом депортации миллионов советских граждан. В нашу страну переселяли сотни азербайджанцев, турков, иранцев, корейцев и курдов.

После начала Великой Отечественной Войны сюда также начали депортировать немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и граждан других национальностей. Их численность оценивают в 1,2 млн человек.

Сейчас, как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РК, все они считаются жертвами репрессий.

Денежные компенсации жертвам репрессий

Согласно действующему законодательству, жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

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За все время им было выплачено более 16 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий (СГП).

Как сообщает директор Департамента социальной помощи Министерства труда РК Аскар Ниязов, с 2003 года из республиканского бюджета на единовременные компенсации выплачено 2,9 млрд тенге.

"Размер компенсации составляет от 2 385 тенге (3/4 МРП) до 318 000 тенге (100 МРП). На 2022 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 2,1 млн тенге”, - добавил Аскар Ниязов.

Кроме единовременных выплат выплачиваются также и специальные государственные пособия. По словам директора Департамента соцпомощи, с 2005 по 2021 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 13,2 млрд тенге.

На 1 мая численность жертв репрессий, которые получают специальные госпособия, составила 29 648 человек. В 2022 году на выплаты СГП выделено 1,3 млрд тенге.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачет времени, которое они провели под стражей, в местах лишения свободы, на принудительных работах или в психиатрических лечебницах в тройном размере в стаж для получения пенсии;

получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

первоочередную установку телефонов;

первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, причем проживание полностью оплачивается государством;

льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Помимо мер поддержки жертвам политических репрессий, которые оказывает государство, местными исполнительными органами на местах также предусмотрена помощь.

В 2022 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 8 232 гражданам на сумму 182 млн тенге в размере от 3 278 тенге до 47 700 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1971808-kazahstan-vyplatil-16-mlrd-tenge-zhertvam-politicheskih-repressiy/