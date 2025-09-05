Бесплатно сменить государственную поликлинику на частную могут казахстанцы
Казахстанцы не "привязаны" к одной поликлинике на всю жизнь. Если кого-то не устраивает его медучреждение, то до 1 ноября он может бесплатно его сменить. Как это сделать, узнайте на NUR.KZ.
Казахстанцы, застрахованные в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), и те, кто полагается на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), получают свои услуги в поликлинике, к которой они прикреплены.
Однако это не значит, что граждане "привязаны" к одному медучреждению на всю жизнь. Как сообщается на сайте Электронного правительства, до 1 ноября в Казахстане действует ежегодная кампания по прикреплению к медицинским организациям.
В рамках кампании можно выбрать новую поликлинику и лечащего врача, а изменения вступят в силу со следующего года. Прикрепиться к другому учреждению можно, не выходя из дома, через портал Электронного правительства или через приложение eGov Mobile.
Как прикрепиться к другой поликлинике через портал Электронного правительства:
- авторизоваться на портале и зайти в раздел "Здравоохранение";
- выбрать услугу "Прикрепление к поликлинике" и заполнить заявку;
- подписать услугу и подождать результатов.
Как прикрепиться к другой поликлинике через eGov Mobile:
- зайти в приложение и в госуслугах найти раздел "Здравоохранение";
- выбрать услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" и заполнить заявку;
- подписать услугу и подождать результатов.
Ограничений на выбор нет, то есть казахстанцы могут выбрать как государственную поликлинику, так и частную – главное, чтобы она была поставщиком Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Однако, перед тем как подавать заявку, лучше уточнить, есть ли свободные места в выбранном медучреждении.
Отметим, что сменить медицинскую организацию можно и вне кампании. Например, при переезде в другой населенный пункт, изменении места работы или учебы, а также в случае реорганизации или ликвидации поликлиники. Делать так можно один раз в год.
