Сколько должны заплатить за ошибку врача в Казахстане

В Казахстане ввели выплаты пострадавшим из-за ошибок врачей пациентам. Размер компенсации зависит от серьезности ущерба и может достичь 3 000 МРП. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане дополнительно усилили защиту прав граждан в сфере здравоохранения. Теперь пациенты могут рассчитывать на страховые выплаты, если во время лечения они пострадали. Это касается как поликлиник и больниц, так и частных специалистов.

Согласно обновленному кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", медицинские учреждения не вправе осуществлять свою деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности своих работников.

Страхование профессиональной ответственности медработников осуществляется за счет самого субъекта здравоохранения.

В результате пострадавшие от врачебных ошибок пациенты могут получить выплаты, минимальные размеры которых также обозначили поправками в закон. Они напрямую зависят от нанесенного урона:

если пациент получил инвалидность третьей группы, ему должны выплатить 500 месячных расчетных показателей (МРП), или 1 846 000 тенге в 2024 году;

в 2024 году; если была установлена инвалидность второй группы – 600 МРП, или 2 215 200 тенге ;

; при установлении первой группы инвалидности – 800 МРП, или 2 953 600 тенге.

При этом, если пострадавшим был ребенок, которому впоследствии установили инвалидность, то минимальный размер компенсации составит 500 МРП (1 846 000 тенге). А если ошибка врача привела к смерти пациента, то минимальная выплата составит 3 000 МРП (11 076 000 тенге).

Стоит отметить, что компенсация положена и за менее серьезный урон. Если пациент пострадал, но ошибка врача не привела к его инвалидности, то размер выплаты может быть не менее 300 МРП, то есть 1 107 600 тенге в 2024 году.

Важно учесть, что под страховку не попадают медицинские инциденты – случаи, когда врач сделал все правильно, но в результате лечения пациент все равно получил инвалидность или погиб. Факт причинения вреда определяет независимая экспертная комиссия.