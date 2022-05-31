Сколько тратят на школьную медицину в Казахстане

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Здоровье детей – один из важнейших приоритетов в любой стране. Но медицина, как и любая другая сфера, требует огромных финансовых вложений. Сколько денег вкладывают в медицину в школах Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

Дети входят в льготную категорию, то есть взносы за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) платит государство. Это значит, что они свободно могут получать весь пакет медицинских услуг, предусматривающий ОСМС.

Однако детское здоровье в Казахстане обеспечивается не только медицинскими организациями, но и медицинскими сотрудниками в образовательных учреждениях – школах, детских садах и т.д.

Как сообщает Фонд медицинского страхования, ранее школьная медицина финансировалась за счет средств, выделяемых на оказание услуг участковой службы. После введения ОСМС ее вывели в отдельную категорию.

Такой подход позволяет обеспечить более широкий спектр профилактических мероприятий. Это также означает тот факт, что теперь школьной медицине уделяется больше внимания, чем ранее.

Сколько денег выделяется на медицину в школах

С момента отделения школьной медицины в отдельную категорию с каждым годом выделяемые на нее суммы увеличиваются. Так, в 2020 году на школьную медицину было выделено 18,5 млрд тенге, в 2021 году – уже 22,2 млрд тенге.

В текущем году Фондом медстрахования заключены договоры на оказание медуслуг в организациях образования с 436 поликлиниками на сумму около 26,1 млрд тенге.

За первый квартал 2022 года было освоено уже порядка 6,4 млрд тенге.

Как работает школьная медицина

Как отметили в фонде, суть школьной медицины заключается в следующих задачах:

обеспечение детей нужными медицинскими услугами;

проведение профосмотров в школах и детсадах;

вакцинация детей по национальному календарю прививок с согласия родителей;

ежегодный профилактический осмотр и осмотр стоматологом;

выдача направлений на углубленный медосмотр при выявлении патологий;

проведение мероприятий по прививанию детям здорового образа жизни;

оказание первой помощи при возникновении критических ситуаций.

Таким образом, школьная медицина позволяет обеспечивать непрерывное наблюдение за состоянием здоровья школьников, и при необходимости – оказать своевременную первую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1971848-skolko-tratyat-na-shkolnuyu-meditsinu-v-kazahstane/