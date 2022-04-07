Почти 50 млрд тенге отдали казахстанцы компаниям по страхованию жизни в этом году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Рынок страхования жизни в Казахстане получил мощный толчок к развитию. Почему казахстанцы все чаще решают обратиться за подобными услугами в КСЖ и какое влияние это оказывает на экономику, узнали журналисты NUR.KZ.

Страхование жизни - привычное явление для жителей развитых стран, но новое для казахстанцев. Однако такое положение дел меняется.

Если до 2018 года поступления премий компаний, которые занимались страхованием жизни, не превышали 100 млрд тенге в год, то, по данным Ranking.kz, в последующие годы ситуация сильно начала меняться.

Поступление премий начало показывать резкий рост в 2019 году - тогда этот показатель составил 55,7%, 2020 год увеличил его еще на 16%, а в 2021 году произошел рекордный рост на целых 66%.

2022 год уже успел отличиться: всего за январь-февраль общая сумма премий, которые собрали компании по страхованию жизни (КСЖ), составила целых 47,7 млрд тенге.

По мнению аналитиков, такой рост популярности услуг по страхованию жизни связан, в первую очередь, с ростом финансовой грамотности населения и обеспокоенности граждан за свое будущее.

Не последнюю роль в этом сыграло и появление новых игроков и продуктов на рынке. К тому же, раньше деятельность КСЖ тормозили ограничения в законодательстве, но сейчас появились новые возможности для развития отрасли.

Ключевые направления сферы страхования жизни

В данный момент можно выделить главные направления, по которым идет страхование жизни:

Срочное страхование жизни : подразумевает получение выплат при наступлении страхового случая, например, при получении человеком травмы, а также если он стал нетрудоспособным или ушел из жизни.

: подразумевает получение выплат при наступлении страхового случая, например, при получении человеком травмы, а также если он стал нетрудоспособным или ушел из жизни. Пенсионный аннуитет : альтернатива обычной пенсии. Позволяет вкладчикам ЕНПФ начать получать пенсию раньше положенного срока

: альтернатива обычной пенсии. Позволяет вкладчикам ЕНПФ начать Накопительное страхование: продукт КСЖ, который совместил в себе депозит и страхование. Данное направление позволяет клиентам приумножить свои деньги и при этом находиться под страховой защитой, имея гарантию страховых выплат.

Почему услуги страхования жизни актуальны

Современная геополитическая ситуация, нестабильная мировая экономика и непостоянность курса валют создают необходимость в поиске альтернативных источников финансирования. Услуги КСЖ в такой ситуации дают хорошие шансы не только сохранить, но и приумножить свои средства.

В условиях нестабильности национальной валюты особое внимание заслуживает тот факт, что некоторые страховые компании предоставляют возможность инвестировать в долларах США и при этом устанавливают более высокую ставку вознаграждения - существенно больше, чем предлагают банки РК при открытии долларовых депозитов.

Инфографика: ranking.kz

Где можно застраховать свою жизнь

В данный момент в Казахстане работают 9 компаний, которые занимаются страхованием жизни:

КСЖ “Nomad Life”;

КСЖ “Халык-Life”;

КСЖ “Freedom Finance Life”;

КСЖ “Европейская Страховая Компания”;

КСЖ “Евразия”;

КСЖ “KM Life”;

КСЖ “Standart Life”;

КСЖ “Сентрас Коммеск Life”;

КСЖ “Государственная Аннуитетная Компания”.

Причем три из них - “Nomad Life”, “Халык-Life” и “Freedom Finance Life” - занимают 70% всего страхового рынка страны.

КСЖ "Nomad Life" - рекордсмен по собранным премиям за эти два месяца - 14,8 млрд тенге, или 31,1% от всего рынка.

КСЖ "Халык-Life", которая занимает второе место, показывает результат в 14,1 млрд тенге, или 29,59% от рынка.

Замыкающая тройку лидеров КСЖ "Freedom Finance Life" получила 5,2 млрд тенге (10,9%).

Инфографика: ranking.kz

Несмотря на тренд последних лет, в Казахстане рынок страхования жизни пока не настолько развит, как за рубежом, где это давно превратилось в норму. Для многих жителей развитых стран страхование жизни является привычным способом не только защиты своего здоровья, но и важным инструментом для инвестирования в свое будущее.

Инфографика: ranking.kz

Впрочем, глядя на стремительное развитие данной сферы, можно смело заявлять, что Казахстан вплотную подошел к уровню стран, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Например, доли премий, собранные казахстанскими КСЖ за 2021 год, составили 46,6%. Эти данные очень близки к показателям стран ОЭСР за 2020 год (48,2%).

Естественно, даже среди стран ОЭСР есть свои рекордсмены, например, Люксембург, где этот показатель достиг 88,4%. Тем не менее, цифры говорят сами за себя, и вскоре Казахстан сможет встать в один ряд с развитыми странами.

Инфографика: ranking.kz

Тот факт, что все больше казахстанцев решается на страхование жизни, говорит не только о возросшей финансовой грамотности населения страны, но и о большом потенциале этой новой для многих граждан сферы жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1963897-pochti-50-mlrd-tenge-otdali-kazahstantsy-kompaniyam-po-strahovaniyu-zhizni-v-etom-godu/