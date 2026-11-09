Как работать и сдавать жилье без налогов в Казахстане
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Самозанятые казахстанцы могут официально сдавать жилье в аренду и не платить налоги. Заниматься такой предпринимательской деятельностью могут даже те, кто работает по найму. Подробности – на NUR.KZ.
С 2026 года казахстанцы могут выбрать специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых. Он позволяет официально заниматься предпринимательской деятельностью без уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН), но с обязательными соцплатежами:
- социальные отчисления – 1%;
- обязательные пенсионные взносы – 1%;
- обязательные пенсионные взносы работодателя – 1%;
- взносы на ОСМС – 1%.
Важно помнить, что этот режим подходит не под все виды деятельности. Постановлением правительства РК перечень разрешенных для самозанятых сфер ограничен: среди них, например, работа в такси, сдача в аренду жилых помещений, ремонтные работы, а также деятельность в сфере культуры и образования.
При этом, как напомнили в Комитете государственных доходов, например, сдавать жилье в аренду могут в том числе граждане, работающие по найму.
В этом случае не нужно оформлять индивидуальное предпринимательство (ИП), подавать документы и отчетность, а также платить налоги – все работает в автоматическом режиме.
Гражданам нужно лишь выписывать чеки в специальном приложении и не превышать "потолок" по размеру дохода – не более 300 месячных расчетных показателей в месяц (1 297 500 тенге в 2026 году).
Таким образом, казахстанцы могут совмещать свою основную работу и иметь официальные дополнительные источники дохода, с которых не нужно платить налоги.
Также напомним, что сдавать жилье в аренду можно с использованием СНР на основе упрощенной декларации. Он подойдет тем, кто сдает несколько квартир или имеет в подчинении наемных работников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2454084-kak-rabotat-i-sdavat-zhile-bez-nalogov-v-kazahstane/
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