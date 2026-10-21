Как понять, что товар можно бесплатно провезти в Казахстан

Таможенники в Казахстане могут посчитать, что гражданин занимается предпринимательством, если он ввозит товары на сумму свыше 360 МРП в год. Также есть требования к количеству. Подробнее – на NUR.KZ.

Не все товары можно ввозить в Казахстан в неограниченном количестве. В некоторых случаях таможня может посчитать, что человек пытается провезти товары в целях предпринимательской деятельности.

Если товары привезли из ЕАЭС

Как объяснили в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, для товаров, которые были ввезены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действуют свои правила.

При определении назначения учитывают заявление гражданина, характер и количество товаров, а также частоту пересечения границы и перемещения покупок.

Ввоз из стран ЕАЭС признают предпринимательским при превышении хотя бы одного из двух критериев:

по стоимости – общая стоимость ввезенных за календарный год товаров превышает 360 месячных расчетных показателей (МРП), или 1 557 000 тенге в 2026 году; по количеству – превышены установленные годовые лимиты на одного человека.

Какие требования существуют по количеству:

меховые изделия одного наименования – не более 1 предмета;

мобильные телефоны и планшеты – не более 2 единиц каждого вида;

компьютеры с принадлежностями – не более 2 единиц;

ювелирные изделия – не более 5 предметов;

велосипеды – не более 1 единицы;

детские коляски – не более 2 единиц;

транспортные средства, в том числе несобранные – не более 1 единицы.

Важно: эти критерии не применяются к бывшим в употреблении товарам или предметам, необходимым в поездке. Также учитываются наличие следов использования, отсутствие бирок, ярлыков или первичной упаковки.

Если ввоз был признан предпринимательским, гражданин обязан:

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; оформить сопроводительные документы и представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00; уплатить НДС в установленном порядке.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если товар ввезли из стран за пределами ЕАЭС

Для товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, действуют свои условия.

Так, если товары признаны предназначенными для личного пользования, беспошлинные лимиты составляют:

воздушным транспортом – до 10 000 евро и до 50 кг;

и до 50 кг; наземным транспортом или пешком – до 500 евро и до 25 кг;

и до 25 кг; международной почтой или перевозчиком – до 200 евро и до 31 кг.

При превышении лимитов взимается совокупный таможенный платеж:

при ввозе багажа – 30% от стоимости превышения, но не менее 4 евро за 1 кг;

за 1 кг; при получении международных почтовых отправлений – 15% от стоимости превышения, но не менее 2 евро за 1 кг.

Отметим, что некоторые товары не могут считаться личными при превышении установленных для них ограничений. Например, у осетровой икры лимит установлен в 250 грамм, у рыбы и ракообразных – свыше 5 кг.

Чтобы на границе не было вопросов к ввозимым товарам, налоговики советуют сохранять чеки и документы о покупке, подтверждающие их стоимость и назначение. А при регулярном ввозе однотипных товаров или крупных закупках рекомендуется заранее уточнить требования в органах государственных доходов.

А о том, что можно и нельзя вывозить из Казахстана, мы подробно рассказывали здесь.

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