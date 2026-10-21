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      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Как понять, что товар можно бесплатно провезти в Казахстан

      Опубликовано:

      Посылка
      Посылка. Иллюстративное фото: pexels.com

      Таможенники в Казахстане могут посчитать, что гражданин занимается предпринимательством, если он ввозит товары на сумму свыше 360 МРП в год. Также есть требования к количеству. Подробнее – на NUR.KZ.

      Не все товары можно ввозить в Казахстан в неограниченном количестве. В некоторых случаях таможня может посчитать, что человек пытается провезти товары в целях предпринимательской деятельности.

      Если товары привезли из ЕАЭС

      Как объяснили в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, для товаров, которые были ввезены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действуют свои правила.

      При определении назначения учитывают заявление гражданина, характер и количество товаров, а также частоту пересечения границы и перемещения покупок.

      Ввоз из стран ЕАЭС признают предпринимательским при превышении хотя бы одного из двух критериев:

      1. по стоимости – общая стоимость ввезенных за календарный год товаров превышает 360 месячных расчетных показателей (МРП), или 1 557 000 тенге в 2026 году;
      2. по количеству – превышены установленные годовые лимиты на одного человека.

      Какие требования существуют по количеству:

      • меховые изделия одного наименования – не более 1 предмета;
      • мобильные телефоны и планшеты – не более 2 единиц каждого вида;
      • компьютеры с принадлежностями – не более 2 единиц;
      • ювелирные изделия – не более 5 предметов;
      • велосипеды – не более 1 единицы;
      • детские коляски – не более 2 единиц;
      • транспортные средства, в том числе несобранные – не более 1 единицы.
      Важно: эти критерии не применяются к бывшим в употреблении товарам или предметам, необходимым в поездке. Также учитываются наличие следов использования, отсутствие бирок, ярлыков или первичной упаковки.

      Если ввоз был признан предпринимательским, гражданин обязан:

      1. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
      2. оформить сопроводительные документы и представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00;
      3. уплатить НДС в установленном порядке.
      Доллары и тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Если товар ввезли из стран за пределами ЕАЭС

      Для товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, действуют свои условия.

      Так, если товары признаны предназначенными для личного пользования, беспошлинные лимиты составляют:

      • воздушным транспортом – до 10 000 евро и до 50 кг;
      • наземным транспортом или пешком – до 500 евро и до 25 кг;
      • международной почтой или перевозчиком – до 200 евро и до 31 кг.

      При превышении лимитов взимается совокупный таможенный платеж:

      • при ввозе багажа – 30% от стоимости превышения, но не менее 4 евро за 1 кг;
      • при получении международных почтовых отправлений – 15% от стоимости превышения, но не менее 2 евро за 1 кг.

      Отметим, что некоторые товары не могут считаться личными при превышении установленных для них ограничений. Например, у осетровой икры лимит установлен в 250 грамм, у рыбы и ракообразных – свыше 5 кг.

      Чтобы на границе не было вопросов к ввозимым товарам, налоговики советуют сохранять чеки и документы о покупке, подтверждающие их стоимость и назначение. А при регулярном ввозе однотипных товаров или крупных закупках рекомендуется заранее уточнить требования в органах государственных доходов.

      А о том, что можно и нельзя вывозить из Казахстана, мы подробно рассказывали здесь.

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      Как понять, что товар можно бесплатно провезти в Казахстан

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