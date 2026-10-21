Как понять, что товар можно бесплатно провезти в Казахстан
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Таможенники в Казахстане могут посчитать, что гражданин занимается предпринимательством, если он ввозит товары на сумму свыше 360 МРП в год. Также есть требования к количеству. Подробнее – на NUR.KZ.
Не все товары можно ввозить в Казахстан в неограниченном количестве. В некоторых случаях таможня может посчитать, что человек пытается провезти товары в целях предпринимательской деятельности.
Если товары привезли из ЕАЭС
Как объяснили в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, для товаров, которые были ввезены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действуют свои правила.
При определении назначения учитывают заявление гражданина, характер и количество товаров, а также частоту пересечения границы и перемещения покупок.
Ввоз из стран ЕАЭС признают предпринимательским при превышении хотя бы одного из двух критериев:
- по стоимости – общая стоимость ввезенных за календарный год товаров превышает 360 месячных расчетных показателей (МРП), или 1 557 000 тенге в 2026 году;
- по количеству – превышены установленные годовые лимиты на одного человека.
Какие требования существуют по количеству:
- меховые изделия одного наименования – не более 1 предмета;
- мобильные телефоны и планшеты – не более 2 единиц каждого вида;
- компьютеры с принадлежностями – не более 2 единиц;
- ювелирные изделия – не более 5 предметов;
- велосипеды – не более 1 единицы;
- детские коляски – не более 2 единиц;
- транспортные средства, в том числе несобранные – не более 1 единицы.
Важно: эти критерии не применяются к бывшим в употреблении товарам или предметам, необходимым в поездке. Также учитываются наличие следов использования, отсутствие бирок, ярлыков или первичной упаковки.
Если ввоз был признан предпринимательским, гражданин обязан:
- зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
- оформить сопроводительные документы и представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00;
- уплатить НДС в установленном порядке.
Если товар ввезли из стран за пределами ЕАЭС
Для товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, действуют свои условия.
Так, если товары признаны предназначенными для личного пользования, беспошлинные лимиты составляют:
- воздушным транспортом – до 10 000 евро и до 50 кг;
- наземным транспортом или пешком – до 500 евро и до 25 кг;
- международной почтой или перевозчиком – до 200 евро и до 31 кг.
При превышении лимитов взимается совокупный таможенный платеж:
- при ввозе багажа – 30% от стоимости превышения, но не менее 4 евро за 1 кг;
- при получении международных почтовых отправлений – 15% от стоимости превышения, но не менее 2 евро за 1 кг.
Отметим, что некоторые товары не могут считаться личными при превышении установленных для них ограничений. Например, у осетровой икры лимит установлен в 250 грамм, у рыбы и ракообразных – свыше 5 кг.
Чтобы на границе не было вопросов к ввозимым товарам, налоговики советуют сохранять чеки и документы о покупке, подтверждающие их стоимость и назначение. А при регулярном ввозе однотипных товаров или крупных закупках рекомендуется заранее уточнить требования в органах государственных доходов.
А о том, что можно и нельзя вывозить из Казахстана, мы подробно рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2445873-kak-ponyat-chto-tovar-mozhno-besplatno-provezti-v-kazahstan/
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