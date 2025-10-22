"Навели панику и отменили": почему не будут менять список видов бизнеса с налоговой "упрощенкой"

В кулуарах сената глава Минфина Мади Такиев ответил, почему в Казахстане передумали менять список ОКЭД для спецналогового режима, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили, зачем в стране навели панику по этому вопросу, а затем отказались от решения.

"Мы провели большой анализ. Там было 1111 видов деятельности ОКЭДа (общего классификатора видов экономической деятельности). Проанализировали все эти виды деятельности, в основном, получается, что бизнес малый работает с физическими лицами, поэтому было принято решение оставить только 44 запретительных вида деятельности. Это большие виды, допустим, лицензионные, там подакцизная продукция, нефтепереработка.

Было предложено, анализировалось, обсуждалось в обществе. Мы слышащее государство, поэтому мы должны обсуждать. Понятно, что предложили, обсудили, пришли к общему знаменателю", - ответил министр финансов Мади Такиев.

Напомним, в Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. Как сообщалось ранее, в рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены.

В упрощенном налоговом режиме (статья 687 Налогового кодекса РК) ставка налогообложения составит 3%, которые в равных долях приходятся на ИПН и социальный налоги. Сдача налоговой отчетности и оплата налога будут производиться раз в полгода. Почитать подробнее обо всех трех режимах можно здесь.

Добавим, ранее в Минфине высказались о гуляющем в Казнете перечне видов бизнеса с налоговой "упрощенкой" - вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что взбудораживший бизнесменов проект запретительного списка для упрощенки является неофициальным.

Позже глава МНЭ на семинаре по разъяснению Налогового кодекса рассказал, кому будет запрещено сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

