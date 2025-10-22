"Навели панику и отменили": почему не будут менять список видов бизнеса с налоговой "упрощенкой"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Алёна Бутенко
      Алёна Бутенко
      Журналист
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор

      "Навели панику и отменили": почему не будут менять список видов бизнеса с налоговой "упрощенкой"

      Опубликовано:

      Оплата налога через смартфон
      Оплата налога. Иллюстративное фото: Khanchit Khirisutchalual/Getty Images

      В кулуарах сената глава Минфина Мади Такиев ответил, почему в Казахстане передумали менять список ОКЭД для спецналогового режима, передает корреспондент NUR.KZ.

      Журналисты спросили, зачем в стране навели панику по этому вопросу, а затем отказались от решения.

      "Мы провели большой анализ. Там было 1111 видов деятельности ОКЭДа (общего классификатора видов экономической деятельности). Проанализировали все эти виды деятельности, в основном, получается, что бизнес малый работает с физическими лицами, поэтому было принято решение оставить только 44 запретительных вида деятельности. Это большие виды, допустим, лицензионные, там подакцизная продукция, нефтепереработка.

      Было предложено, анализировалось, обсуждалось в обществе. Мы слышащее государство, поэтому мы должны обсуждать. Понятно, что предложили, обсудили, пришли к общему знаменателю", - ответил министр финансов Мади Такиев.

      Напомним, в Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. Как сообщалось ранее, в рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены.

      В упрощенном налоговом режиме (статья 687 Налогового кодекса РК) ставка налогообложения составит 3%, которые в равных долях приходятся на ИПН и социальный налоги. Сдача налоговой отчетности и оплата налога будут производиться раз в полгода. Почитать подробнее обо всех трех режимах можно здесь.

      Добавим, ранее в Минфине высказались о гуляющем в Казнете перечне видов бизнеса с налоговой "упрощенкой" - вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что взбудораживший бизнесменов проект запретительного списка для упрощенки является неофициальным.

      Позже глава МНЭ на семинаре по разъяснению Налогового кодекса рассказал, кому будет запрещено сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.