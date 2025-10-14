jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Кривцанова
      Кристина Кривцанова
      Выпускающий редактор
      Айгерим Аскарова
      Айгерим Аскарова
      Журналист

      Когда появится окончательный перечень видов бизнеса с налоговой "упрощенкой"

      Опубликовано:

      Оплата налога через смартфон
      Оплата налога. Иллюстративное фото: Khanchit Khirisutchalual/Getty Images

      Замглавы МНЭ Азамат Амрин на брифинге в кабмине рассказал, когда составят окончательный список видов бизнеса, которым запретят подавать декларацию в упрощенном формате, передает корреспондент NUR.KZ.

      Журналисты отметили, что вчера завершился срок онлайн-обсуждения так называемого запретительного списка видов деятельности, которые можно было вести на основе специального налогового режима упрощенной декларации. Они поинтересовались, какова судьба этого списка и будет ли он меняться.

      "Во-первых, срок обсуждения продлен до 16 числа. Это Минюст (продлил - прим. ред.). Это связано с тем, что очень большое количество, по-моему, более 800 предложений и рекомендаций направлено. Поэтому до 16 числа будет проводиться обсуждение - мы будем писать ответы на каждую рекомендацию и замечание", - пояснил вице-министр.

      Параллельно, по его словам, совместно с НПП "Атамекен" проводится отдельное совещание по конкретным пунктам общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД).

      "Рассматриваем и делаем расчеты дополнительные. После 16 октября нам необходимо будет время еще обсудить, несколько совещаний провести с НПП "Атамекен" и у себя. И, думаю, до конца месяца окончательное решение какое-то примем", - предположил Амрин.

      Напомним, в Казахстане с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс РК. Как сообщалось ранее, в рамках него появится сразу три специальных налоговых режима, а некоторые старые будут упразднены.

      В упрощенном налоговом режиме (статья 687 Налогового кодекса РК) ставка налогообложения составит 3%, которые в равных долях приходятся на ИПН и социальный налоги. Сдача налоговой отчетности и оплата налога будут производиться раз в полгода. Почитать подробнее обо всех трех режимах можно здесь.

      Добавим, ранее в Минфине высказались о гуляющем в Казнете перечне видов бизнеса с налоговой "упрощенкой" - вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что взбудораживший бизнесменов проект запретительного списка для упрощенки является неофициальным.

      Позже глава МНЭ на семинаре по разъяснению Налогового кодекса рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

