Информацию об операциях свыше 50 тыс. долларов будет передавать Нацбанк налоговикам
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Проект приказа Минфина РК о том, что Нацбанк начнет передавать налоговикам данные о валютных операциях свыше 50 тыс. долларов, опубликовали на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Авторы намерены установить единые правила обмена информацией между Национальным Банком и органами государственных доходов.
"В целях реализации Налогового кодекса Республики Казахстан устанавливаются правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению о валютных операциях свыше 50 тыс. долларов США, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана", - говорится в описании.
Предполагается, что данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций.
Обсуждение проекта продлится до 28 октября.
Отметим, на днях о рисках нового Налогового кодекса рассказали казахстанские эксперты.
Напомним, ранее глава МНЭ рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2296686-nacbank-mozhet-nachat-peredavat-nalogovikam-dannye-o-valyutnyh-operaciyah-svyshe-50-tys-dollarov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах