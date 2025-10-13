Информацию об операциях свыше 50 тыс. долларов будет передавать Нацбанк налоговикам

Проект приказа Минфина РК о том, что Нацбанк начнет передавать налоговикам данные о валютных операциях свыше 50 тыс. долларов, опубликовали на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Авторы намерены установить единые правила обмена информацией между Национальным Банком и органами государственных доходов.

"В целях реализации Налогового кодекса Республики Казахстан устанавливаются правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению о валютных операциях свыше 50 тыс. долларов США, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана", - говорится в описании.

Предполагается, что данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций.

Обсуждение проекта продлится до 28 октября.

Отметим, на днях о рисках нового Налогового кодекса рассказали казахстанские эксперты.

Напомним, ранее глава МНЭ рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

