      Провели подряд дней с нами

      Когда станет доступен перечень видов бизнеса с налоговой "упрощенкой"

      Опубликовано:

      Калькулятор, деньги, телефон и ручка лежат на листах бумаги
      Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

      Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах сената высказался о списке бизнеса, которым будет запрещено подавать декларацию в упрощенном формате, передает NUR.KZ.

      Журналисты поинтересовались, когда документ будет доступен широкой общественности.

      "В пятницу мы постараемся выставить на legalacts.egov.kz. Будет официальный пресс-релиз. Ну и сам список мы, наверное... На "Открытых НПА" любой желающий может написать свои комментарии, предложения или сказать "Дайте мне список". Конкретно, когда там будет, мы высылаем. Кроме этого, мы еще на сайте министерства нацэкономики выставим этот список. Либо завтра, либо в начале следующей недели это будет", - сказал Азамат Амрин.

      Однако, какие именно виды деятельности будут в списке, говорить он не стал.

      "Давайте дождемся", - призвал вице-министр.

      Напомним, в Минфине высказались о гуляющем в Казнете перечне видов бизнеса с налоговой "упрощенкой" - вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что взбудораживший бизнесменов проект запретительного списка для упрощенки является неофициальным.

      Накануне глава МНЭ на семинаре по разъяснению Налогового кодекса рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

