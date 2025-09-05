Казахстанские семьи скрывали имущество и доходы, чтобы получать деньги

В Туркестанской области выявили незаконные факты назначения адресной социальной помощи - ее получатели скрывали свое имущество и доходы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Туркестанской области выявила 86 семей, незаконно получивших адресную социальную помощь на 17 млн тенге.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 2025 год число получателей адресной социальной помощи составляет 91 тыс. человек. Данный показатель демонстрирует устойчивое снижение за последние три года: в 2023 году помощь получали 168 тыс. человек, в 2024 году - 97 тыс.

Путем анализа было установлено, что при подаче заявлений на получение адресной социальной помощи некоторые семьи указывали один и тот же адрес проживания.

Так, выявили фиктивные заключения по 56 заявлениям, по которым незаконно выплачено 9,7 млн тенге.

"Установили такие факты, когда 22 семьи скрыли наличие собственного имущества (автотранспорт, земельные участи и т.д.), а также 13 семей скрыли свои доходы", - отметили в ведомстве.

По данным фактам прокуроры внесли в акимат представление об устранении нарушений законности для принятия соответствующих мер и возврата более 36 млн тенге.

На сегодня акиматом в рамках рассмотрения акта реагирования принимаются меры по устранению нарушений.

По данным Высшей аудиторской палаты, среди получателей адресной социальной помощи в Казахстане оказались несколько тысяч семей с удовлетворительным и даже благополучным уровнем жизни. Отмечаются проблемы в системе, включая неэффективное распределение средств и непрозрачность назначения помощи.

В Казахстане обсуждается возможность прекращения назначения пенсий и пособий гражданам без прописки. Сейчас в стране насчитывается порядка 100 тыс. получателей пенсий и пособий без постоянной прописки, еще 28 тыс. имеют лишь временную. Ожидается, что такая мера положительно повлияет на бюджет страны.

