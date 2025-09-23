Родственников с имуществом и доходами скрывали жители Туркестанской области

В Туркестанской области граждане скрывали членов семьи с имуществом и доходами для получения адресной социальной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, органы прокуратуры выявили факты сокрытия своих фактических доходов и количества работающих членов семьи для получения адресной социальной помощи.

По данным прокуратуры, 11 жителей Сарыагашского, шестеро Келесского и двое Мактааральского районов, скрыв свои доходы, незаконно присвоили из средств государства 4,2 млн тенге.

"Кроме того, 13 жителей Келесского района при подаче заявлений умышленно скрыли совместно проживающих членов семьи, чтобы занизить совокупный доход и не превысить черту бедности. Таким образом, ими незаконно получено 2,2 млн тенге", - отметили в прокуратуре Туркестанской области.

По данному факту в адрес уполномоченного органа внесен акт прокурорского надзора.

Адресная социальная помощь назначается казахстанцам, чей доход "не дотягивает" до черты бедности. В целом она равна разнице между чертой бедности и доходом семьи на одного человека. По сути государство доплачивает ровно столько, чтобы доход домохозяйства на человека был равен черте бедности. Ранее стало известно, что среди получателей адресной социальной помощи в Казахстане оказались люди с удовлетворительным и даже благополучным уровнем жизни. Выявили 1468 семей-получателей помощи, имеющих коммерческую недвижимость, а также 15 семей, владеющих от 6 до 12 объектов недвижимости.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.