Родственников с имуществом и доходами скрывали жители Туркестанской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Бывший сотрудник

      Родственников с имуществом и доходами скрывали жители Туркестанской области

      Опубликовано:

      Деньги в руке
      Деньги. Иллюстративное фото: Svetlana Verbitskaya / Getty Images

      В Туркестанской области граждане скрывали членов семьи с имуществом и доходами для получения адресной социальной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, органы прокуратуры выявили факты сокрытия своих фактических доходов и количества работающих членов семьи для получения адресной социальной помощи.

      По данным прокуратуры, 11 жителей Сарыагашского, шестеро Келесского и двое Мактааральского районов, скрыв свои доходы, незаконно присвоили из средств государства 4,2 млн тенге.

      "Кроме того, 13 жителей Келесского района при подаче заявлений умышленно скрыли совместно проживающих членов семьи, чтобы занизить совокупный доход и не превысить черту бедности. Таким образом, ими незаконно получено 2,2 млн тенге", - отметили в прокуратуре Туркестанской области.

      По данному факту в адрес уполномоченного органа внесен акт прокурорского надзора.

      Адресная социальная помощь назначается казахстанцам, чей доход "не дотягивает" до черты бедности. В целом она равна разнице между чертой бедности и доходом семьи на одного человека. По сути государство доплачивает ровно столько, чтобы доход домохозяйства на человека был равен черте бедности.

      Ранее стало известно, что среди получателей адресной социальной помощи в Казахстане оказались люди с удовлетворительным и даже благополучным уровнем жизни. Выявили 1468 семей-получателей помощи, имеющих коммерческую недвижимость, а также 15 семей, владеющих от 6 до 12 объектов недвижимости.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.