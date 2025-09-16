jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Две недели для уплаты налога на имущество осталось у казахстанцев

      Опубликовано:

      Подсчет налогов на калькуляторе
      Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      1 октября в Казахстане истекает срок уплаты налога на имущество. Тех, кто не заплатит, ждет пеня, арест счетов и недвижимости, а также запрет на выезд из страны. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Около двух недель осталось у казахстанцев, чтобы заплатить налог на имущество. Такая обязанность есть у всех, кто владеет недвижимостью – от земельных участков и квартир до гаражей и парковочных мест.

      В этом году налог нужно уплатить за фактическое владение имуществом в 2024 году – если у граждан его тогда не было, то и платить не за что.

      Как сообщает Комитет государственных доходов, налог на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой "Правительством для граждан", и фактического срока владения имуществом на праве собственности.

      Уведомления с указанием сумм предстоящих платежей по налогу были направлены собственникам в июле текущего года. Кроме того, пользователям банковских мобильных приложений направлены сведения о сумме налога в виде PUSH-уведомлений.

      При этом уже со 2 октября 2025 года лицам, своевременно не оплатившим сумму налога, будет начисляться пеня, а также поступят уведомления о наличии задолженности.

      С 14 ноября гражданам с долгами свыше 1 месячного расчетного показателя (МРП) будут направлены налоговые приказы о взыскании задолженности. Еще через пять дней за них возьмутся частные судебные исполнители (ЧСИ).

      В итоге должнику все равно придется платить налог, но к нему добавятся сумма начисленной пени, а также комиссия ЧСИ, который возьмет за свои "услуги" до 25% от суммы долга.

      Какие "услуги" окажет частный судебный исполнитель:

      • арестует банковские счета и имущество;
      • запретит выезд за границу при наличии долга в 40 МРП.
      Другими словами, должник не просто закроет свою задолженность, но и заплатит частному судебному исполнителю за то, что тот наложил на него ограничения.

      В комитете также напомнили, что с прошлого года в Казахстане действует упрощенное взыскание задолженностей. За небольшие долги (не более 20 МРП) ЧСИ не привлекают, но все равно вводится арест на денежные средства в банке и ограничение на осуществление определенных операций с имуществом – платить за это 25% от суммы задолженности не нужно.

      Стоит отметить, что, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, то есть им владеют несколько человек, то налог будет исчисляться пропорционально доли владельцев.

      Однако некоторые категории граждан в Казахстане освобождены от уплаты налогов или же имеют некоторые льготы. О том, кого именно это касается, мы подробно рассказывали здесь.

