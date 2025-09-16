Новые правила проезда по платным дорогам в Казахстане: как доказать, что на трассе был дефект
Опубликовано:
Казахстанским водителям сообщили, что если на трассе есть проблемный участок, деньги за него взиматься не будут, а система автоматически исключит километры с дефектами из оплаты, сообщает 31 канал.
Как отмечает телеканал, с 15 сентября новые правила вступили в силу. Распространяются они на все платные дороги республиканского и международного значения.
"Все будет работать автоматически. Условно, вы проехали в Алматинскую область по какой-то платной дороге. Вам не надо, если вы видите какую-то яму, никому ничего доказывать. Вот этот километраж или отрезок уже будет вычтен из оплаты", - заявила пресс-секретарь Министерства транспорта РК Ляззат Стамгазиева.
По мнению автоэксперта Арсена Шакуова, участок автодороги с дефектом должен устраняться оперативно. Причем в работу должен приниматься целый километр.
"Как это будет на практике происходить и какой участок все-таки не будет считаться, если на каком-то определенном километре есть одна яма? Я считаю, что этот километр трассы не должен быть вообще учтен. То есть, надо срочно приезжать и ее ремонтировать", - считает эксперт.
В Минтранспорта добавили, что все дефекты будут устраняться максимально оперативно. Сообщить о проблеме может и сам автолюбитель по круглосуточному номеру 1403. Для убедительности в ведомстве просят фиксировать все дорожные изъяны, каких по мнению автолюбителей немалое количество.
На сегодня в Казахстане 27 платных участков, общей протяженностью около 5 тыс. километров. В прошлом году доход от платных дорог по некоторым данным составил 48 млрд тенге.
Ранее мы уже рассказывали о том, что в Казахстане планируется ужесточить правила организации платных дорог, отменив плату по тем участкам, где есть дефекты.
Напомним, значительная часть платных трасс была введена в эксплуатацию в 2025 году.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2286603-v-kazahstane-vstupili-v-silu-novye-pravila-proezda-po-platnym-dorogam/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах