За буллинг в школах Казахстана будут штрафовать: о суммах рассказали в Минпросвете

За буллинг в школах и колледжах Казахстана предусмотрены штрафы - от 10 до 30 МРП, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Как сообщает ведомство, в школах и колледжах внедряется антибуллинговая программа "ДосболLIKE".

Возобновляются еженедельные уроки личной безопасности. Занятия будут проходить во всех детских садах, школах и колледжах страны: по 10 минут на классном часу еженедельно, с повторением темы трижды в год. Темы включают правила поведения в интернете, защиту от мошенничества, действия в экстремальных ситуациях и профилактику насилия.

Также продолжают работать 20 Центров психологической поддержки детей. QR-коды контакт-центра "111" размещены во всех школах. Дети могут анонимно и быстро сообщать о нарушении своих прав. Все обращения обрабатываются 24/7.

За буллинг предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге - прим. ред.); за повторное нарушение - 30 МРП (117 960 тенге).

Напомним, что в 2024 году были приняты новые штрафы для родителей, педагогов и прочих лиц, ответственных за детей.

Также казахстанцам грозит штраф за оскорбления и буллинг в социальных сетях – в некоторых случаях сумма может достигать 200 МРП (786 400 тенге).

Дополнительно мы рассказывали, что родители могут быть оштрафованы за поздние прогулки своих детей без присмотра, а также писали, грозит ли родителям штраф в Казахстане, если их дети ругаются матом на улице.

