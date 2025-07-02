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    Финансы

      Что будет, если скрыть свою предпринимательскую деятельность в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина складывает монеты в столбики
      Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

      За ведение бизнеса без регистрации казахстанец может получить не только штраф в размере до 393 000 тенге в 2025 году, но и попасть под конфискацию имущества. О других рисках читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане, чтобы законно вести бизнес, нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Сделать это просто и даже не обязательно куда-то ехать, все доступно через онлайн-ресурсы.

      Работаешь без регистрации – жди штраф

      Заниматься предпринимательской деятельностью и не регистрировать ее в налоговых органах незаконно – за это в Казахстане предусмотрено вполне реальное наказание.

      Как напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, осуществление деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которая приносит доход более 12 минимальных зарплат в год, приведет к штрафу в размере от 10 до 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть до 393 200 тенге в 2025 году.

      Более того, незаконный предприниматель может столкнуться с конфискацией дохода, товаров и оборудования, которые он получил от незаконной деятельности.

      Нет кассы – сначала предупреждение, потом штраф

      Впрочем, это не единственные нарушения, которые совершают предприниматели Казахстана. Некоторые намеренно не используют кассовые аппараты в своей деятельности – таким образом они уходят от налогов.

      Однако вести бизнес без применения контрольно-кассовой машины также незаконно. Если выявляют такое нарушение, сначала выписывают предупреждение, но если не исправиться, то могут выписать штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) и приостановить деятельность.

      Важно помнить, что продавец обязан проводить все сделки через кассу, независимо от способа оплаты, будь то карточка, QR-платеж или наличные деньги.

      Доход занижен – готовься к доначислениям и пене

      Также казахстанцам не стоит занижать свои доходы в налоговой декларации. Если налоговые органы выявляют занижение, то предпринимателю грозит доначисление налогов, пеней и штрафов.

      Размер штрафа сначала будет равен 20% от доначисленной суммы налога, а при повторном нарушении – 50%. Если сокрытые суммы были слишком большие, то предпринимателя могут привлечь к уголовной ответственности.

      Неоформленные сотрудники – налоги и пеня

      Отметим, что не стоит скрывать не только доходы, но и своих работников. Каждый сотрудник должен регистрироваться официально.

      Если выясняется, что работодатель не регистрировал работников, то ему придется уплатить за них все взносы, отчисления и налоги, а также пеню, которая успеет за это время "накапать".

      Нет лицензии – штраф и конфискация

      Также важно не забывать, что для некоторых видов бизнеса нужно иметь специальные разрешения. Например, просто так продавать алкоголь нельзя – надо получить лицензию на его реализацию.

      Если лицензии нет, то можно получить штраф в размере до 200 МРП (786 400 тенге) и попасть под конфискацию имущества.

      Бизнес без нарушений

      В целом же все эти нарушения достаточно легко не допускать в своей предпринимательской деятельности.

      Важно помнить, что бизнес нужно регистрировать, каждую продажу или услугу оформлять через кассу, не скрывать доход и работников, а также иметь все необходимые лицензии. К таким предпринимателям у налоговых органов вопросов и претензий не будет.

      Подробнее о том, за что в Казахстане штрафуют "ипэшников", мы рассказывали здесь.

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