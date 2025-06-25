Почему растет плата за содержание жилья в Казахстане
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Казахстанцы, живущие в многоквартирных домах, платят за их содержание. На повышение тарифа влияет масса факторов, в том числе количество услуг и рост цен в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.
Жилье требует ухода. Если владельцы частных домов несут индивидуальную ответственность, то у жителей многоквартирных она коллективная – им нужно платить за содержание жилья так же, как и за коммунальные услуги. Занимается обслуживанием КСК или ОСИ (Кооператив собственников квартир или Объединение собственников имущества).
Как сообщает портал "Крыша", в домах количество услуг может отличаться, однако обычно в тариф включают следующее:
- освещение, уборка, текущий ремонт подъездов;
- обслуживание сетей воды, канализации, отопления;
- зарплаты управдома, бухгалтера, техников;
- ремонт и обслуживание счётчиков, пожарных и вентиляционных систем;
- аренда/обслуживание офиса управляющей компании.
Плата начисляется за каждый квадратный метр квартиры – чем больше площадь, тем выше ценник. Например, за квартиру в 70 "квадратов" с тарифом в 33 тенге придется заплатить 2 310 тенге в месяц. При этом владельцы нежилых помещений, как правило, платят больше.
На стоимость тарифа в КСК/ОСИ влияет множество факторов:
- количество услуг – дополнительные, вроде охраны, камер или благоустройства, требуют больших вложений;
- возраст дома – старые объекты требуют больше ремонтных работ;
- рост цен – на материалы, электроэнергию. Сюда входят и зарплаты;
- резерв на капитальный ремонт;
- модернизация – новые лифты или капремонт в рассрочку;
- коэффициенты – надбавка за этажность дома или его возраст;
- управляющие компании – если нанимается сторонняя организация.
При этом непрозрачность в таких расчетах тоже косвенно влияет на тарифы, ведь если жильцы не могут понять, что входит в "содержание жилья", то и контролировать использование средств сложнее.
Тем не менее, важно помнить, что по закону тариф в КСК должны утверждать сами жильцы на общем собрании. Решение принимается большинством голосов, и во время собраний можно утверждать тарифы, выбирать подрядчиков, определять список необходимых услуг или отказываться от ненужных сервисов.
Иногда жильцы могут быть пассивными, и тогда председатель утверждает новые тарифы самостоятельно, но на самом деле это незаконно. В таком случае можно потребовать протокол, отчеты и даже обратиться в жилищную инспекцию при акимате.
Жильцы хоть и не могут остановить рост цен на жилищные услуги, однако способны его контролировать. Чтобы влиять на размер тарифов, нужно участвовать в жизни дома:
- проверять свои квитанции;
- требовать финансовые отчеты;
- участвовать в собраниях и принимать решения;
- не одобрять дорогие проекты, если они недостаточно прозрачны;
- следить за ремонтом.
Эти пункты в будущем станут еще актуальнее, учитывая, что в скором времени тарифы на жилищные услуги привяжут к месячному расчетному показателю (МРП). А это значит, что они будут расти ежегодно так же, как штрафы или пособия.
Ранее также эксперты высказались о необходимости повышения тарифов на содержание многоквартирных домов. О том, почему это важно, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2259315-pochemu-rastet-plata-za-soderzhanie-zhilya-v-kazahstane/
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