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    Финансы

      Почему растет плата за содержание жилья в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги лежат на квитанции
      Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстанцы, живущие в многоквартирных домах, платят за их содержание. На повышение тарифа влияет масса факторов, в том числе количество услуг и рост цен в стране. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Жилье требует ухода. Если владельцы частных домов несут индивидуальную ответственность, то у жителей многоквартирных она коллективная – им нужно платить за содержание жилья так же, как и за коммунальные услуги. Занимается обслуживанием КСК или ОСИ (Кооператив собственников квартир или Объединение собственников имущества).

      Как сообщает портал "Крыша", в домах количество услуг может отличаться, однако обычно в тариф включают следующее:

      • освещение, уборка, текущий ремонт подъездов;
      • обслуживание сетей воды, канализации, отопления;
      • зарплаты управдома, бухгалтера, техников;
      • ремонт и обслуживание счётчиков, пожарных и вентиляционных систем;
      • аренда/обслуживание офиса управляющей компании.

      Плата начисляется за каждый квадратный метр квартиры – чем больше площадь, тем выше ценник. Например, за квартиру в 70 "квадратов" с тарифом в 33 тенге придется заплатить 2 310 тенге в месяц. При этом владельцы нежилых помещений, как правило, платят больше.

      На стоимость тарифа в КСК/ОСИ влияет множество факторов:

      • количество услуг – дополнительные, вроде охраны, камер или благоустройства, требуют больших вложений;
      • возраст дома – старые объекты требуют больше ремонтных работ;
      • рост цен – на материалы, электроэнергию. Сюда входят и зарплаты;
      • резерв на капитальный ремонт;
      • модернизация – новые лифты или капремонт в рассрочку;
      • коэффициенты – надбавка за этажность дома или его возраст;
      • управляющие компании – если нанимается сторонняя организация.
      При этом непрозрачность в таких расчетах тоже косвенно влияет на тарифы, ведь если жильцы не могут понять, что входит в "содержание жилья", то и контролировать использование средств сложнее.

      Тем не менее, важно помнить, что по закону тариф в КСК должны утверждать сами жильцы на общем собрании. Решение принимается большинством голосов, и во время собраний можно утверждать тарифы, выбирать подрядчиков, определять список необходимых услуг или отказываться от ненужных сервисов.

      Иногда жильцы могут быть пассивными, и тогда председатель утверждает новые тарифы самостоятельно, но на самом деле это незаконно. В таком случае можно потребовать протокол, отчеты и даже обратиться в жилищную инспекцию при акимате.

      Жильцы хоть и не могут остановить рост цен на жилищные услуги, однако способны его контролировать. Чтобы влиять на размер тарифов, нужно участвовать в жизни дома:

      • проверять свои квитанции;
      • требовать финансовые отчеты;
      • участвовать в собраниях и принимать решения;
      • не одобрять дорогие проекты, если они недостаточно прозрачны;
      • следить за ремонтом.

      Эти пункты в будущем станут еще актуальнее, учитывая, что в скором времени тарифы на жилищные услуги привяжут к месячному расчетному показателю (МРП). А это значит, что они будут расти ежегодно так же, как штрафы или пособия.

      Ранее также эксперты высказались о необходимости повышения тарифов на содержание многоквартирных домов. О том, почему это важно, можно прочитать здесь.

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