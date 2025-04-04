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Отдых может подорожать: в КГД объяснили выставленные туроператорам налоговые извещения

Опубликовано:

Путешествие
Путешествие. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Комитете госдоходов Казахстана рассказали о выставленных туроператорам налоговых извещениях, отметив, что за 5 лет туркомпании Казахстана перевели за границу около 1 трлн тенге, передает NUR.KZ.

Ранее казахстанские туроператоры получили налоговые уведомления от Комитета государственных доходов по выездному туризму, которые, по мнению ассоциации, неверно трактуют налогообложение. КГД требовал уплаты 20% КПН с оборота туроператоров, считая, что они обязаны платить налог с доходов нерезидентов.

Однако в Казахстанской туристской ассоциации уверены, что это ошибочно, так как туроператоры оплачивают услуги за рубежом и не являются зависимыми агентами. Туроператоры опасаются, что это приведет к банкротствам и увеличению цен на туры на 20-32%, что сделает отдых менее доступным для казахстанцев.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением в КГД, где предоставили ответ лишь спустя три недели. В ведомстве сообщили, что с 1 января 2024 года Комитет получил статус органа валютного контроля, что позволило ему получить доступ к информационным системам Нацбанка.

Это расширение полномочий дало возможность налоговым органам более эффективно мониторить экспортно-импортные операции и движение безналичных денежных средств через границу страны, а также использовать эти данные при налоговом контроле в пределах срока исковой давности.

"В рамках данного валютного контроля о трансграничных платежах установлено, что за последние 5 лет переведено за границу туристическими компаниями около 1 трлн тенге, которые не отражены в налоговой отчетности 101.04. При этом такое расхождение с налоговой отчетностью еще не является нарушением. Здесь речь идет о доходах нерезидентов, а не о доходах казахстанских туристических компаний.

В свою очередь, свыше 18 000 других налоговых агентов отразили сведения о своих выплатах (транзакциях) нерезидентам в налоговой отчетности 101.04. При этом сумма налогов по вышеуказанным выплатам будет определена только после изучения представленных документов", - рассказали в Комитете.

В целом с начала года по итогам камерального контроля выставлено более 100 тысяч уведомлений. Из них компаниям туристической отрасли направлено всего 148 уведомлений по 59 налоговым агентам о наличии признаков зависимого агента, говорят в ведомстве.

"При этом налоговое законодательство предусматривает два возможных варианта действий налогоплательщиков:

  • в случае согласия с установленными расхождениями — представление дополнительной налоговой декларации.
  • в случае несогласия — предоставление пояснений в налоговые органы.

При выполнении одного из этих условий уведомление будет считаться исполненным. Вместе с тем, 27 налоговых агентов из 59 на выставленные 74 уведомлений не представили пояснений с изложением своих доводов", - сообщили в Комитете.

Там отмечают, что из представленных документов установлены факты, где по условиям договоров с нерезидентами казахстанские туристические компании выступают от имени и за счет нерезидента, что, по данным Комитета, подтверждает зависимость от нерезидента.

При этом, говорят там, занятие нерезидентом предпринимательской деятельностью в Казахстане через постоянное учреждение не является нововведением. На сегодня здесь таким образом работают 3700 постоянных учреждений нерезидентов.

В Комитете добавили, что по тем налоговым агентам, которые все же представили документы, проведен анализ. По 41 из 59 налоговых агентов расхождение не подтвердилось.

"Усиление налогового контроля свидетельствует о стремлении государства к обеспечению прозрачности предпринимательской деятельности и справедливому налогообложению. Компании, особенно работающие с иностранными партнерами, должны внимательно следить за соответствием своей деятельности налоговому законодательству, чтобы избежать рисков и возможных штрафных санкций", - заключили в Комитете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2233122-otdyh-mozhet-podorozhat-v-kgd-obyasnili-vystavlennye-turoperatoram-nalogovye-izveshcheniya/