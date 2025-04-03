О новом штрафе за превышение торговых наценок напомнили в Минторговли

В Минторговли напомнили о том, как изменились штрафы за превышение торговой надбавки - поправки в КоАП вступили в силу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

В министерстве напомнили, что с целью усиления контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращения необоснованной спекуляции была инициирована норма, предусматривающая внесение изменений в статью 204-4 КоАП РК.

Поправки вступили в силу 13 марта 2025 года.

Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф.

"Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15% на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы", - подчеркнули в Минторговли.

Подчеркивается, что ранее при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф применялся лишь при повторном нарушении (в размере от 10 до 300 МРП). После вступления в силу поправок с 13 марта 2025 года административная ответственность за первое нарушение стала более строгой:

Индивидуальные предприниматели и малый бизнес - штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге) ;

; Средний бизнес - 35 МРП (137 620 тенге) ;

; Крупные торговые сети - 150 МРП (589 800 тенге). В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются.

Также сообщается, что цель нововведений - обеспечить ценовую стабильность на продукты первой необходимости и минимизировать риски необоснованного роста цен. Контроль за торговыми точками будет усилен, при этом напомним: предельная наценка на СЗПТ должна оставаться в пределах 15%.

Стоит отметить, что и в текущем году уже нашлись предприниматели, которые пытались незаконно повышать цены на основные продукты питания.

Так, например, сообщалось о предпринимателях в Алматы, которые превысили торговую надбавку на картофель и в итоге были вынуждены оплачивать штрафы. Аналогичное наказание получили предприниматели из Карагандинской области.