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О новом штрафе за превышение торговых наценок напомнили в Минторговли

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Продуктовая корзина
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Минторговли напомнили о том, как изменились штрафы за превышение торговой надбавки - поправки в КоАП вступили в силу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

В министерстве напомнили, что с целью усиления контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращения необоснованной спекуляции была инициирована норма, предусматривающая внесение изменений в статью 204-4 КоАП РК.

Поправки вступили в силу 13 марта 2025 года.

Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф.

"Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15% на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы", - подчеркнули в Минторговли.

Подчеркивается, что ранее при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф применялся лишь при повторном нарушении (в размере от 10 до 300 МРП). После вступления в силу поправок с 13 марта 2025 года административная ответственность за первое нарушение стала более строгой:

  • Индивидуальные предприниматели и малый бизнес - штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);
  • Средний бизнес - 35 МРП (137 620 тенге);
  • Крупные торговые сети - 150 МРП (589 800 тенге). В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются.

Также сообщается, что цель нововведений - обеспечить ценовую стабильность на продукты первой необходимости и минимизировать риски необоснованного роста цен. Контроль за торговыми точками будет усилен, при этом напомним: предельная наценка на СЗПТ должна оставаться в пределах 15%.

Стоит отметить, что и в текущем году уже нашлись предприниматели, которые пытались незаконно повышать цены на основные продукты питания.

Так, например, сообщалось о предпринимателях в Алматы, которые превысили торговую надбавку на картофель и в итоге были вынуждены оплачивать штрафы. Аналогичное наказание получили предприниматели из Карагандинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2232929-o-novom-shtrafe-za-prevyshenie-torgovyh-nacenok-napomnili-v-mintorgovli/