"Налог на Google" на 6,1 млрд тенге уплатили иностранные компании в бюджет Казахстана

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Иностранные компании и маркетплейсы, продающие товары и услуги казахстанцам через интернет, уплатили в казахстанский бюджет налоги на 6,1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

В комитете отметили, что требования регистрации для иностранных компаний-плательщиков "налога на Google" упрощены. Так, чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес КГД и тем самым пройти процедуру условной регистрации.

"С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании. С начала 2022 года данными компаниями уплачено налогов на сумму 6,1 млрд тенге.

Наибольшие суммы налога оплатили компании "Meta Platforms Ireland Limited" (1,6 млрд тенге) и "Apple Distribution International Limited" (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания "ООО iHerb" (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США", - говорится в сообщении комитета.

В ведомстве подчеркнули, что для таких компаний нет необходимости в предоставлении налоговой декларации, отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования.

"Это все сделано в целях упрощения исполнения налоговых обязательств в РК для иностранной компании, которая осуществляет электронную торговлю товарами или оказывает электронные услуги в адрес казахстанского покупателя", - заключили в КГД.

Ознакомиться с полным списком иностранных компаний, уплативших в Казахстане "налог на Google", можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1987651-nalog-na-google-na-61-mlrd-tenge-uplatili-inostrannye-kompanii-v-byudzhet-kazahstana/