Все равно удержат налог: в каких случаях оценка жилья не поможет казахстанцам при его продаже

Казахстанцы могут столкнуться с налогом при продаже полученного в дар жилья. И даже оценка специалистов может не помочь избежать оплаты. Почему возникают подобные расходы, узнайте в материале NUR.KZ.

Жилье, полученное по договору дарения, можно продать как собственное имущество. Однако при этом есть некоторые нюансы: при его реализации в первый год владения придется заплатить налог.

При этом, как сообщает налоговый консультант Айдаром Масатбаев в своем Telegram-канале "ProНалоги Казахстан", даже при наличии оценки имущества казахстанцы сталкиваются с звонками налоговых органов с уведомлением о налоговой задолженности.

Когда возникает обязанность платить налог

"Я устал от того, что мне звонит каждый раз какой-то бедолага и спрашивает, почему по подаренной ему квартире, которую он продал в течение года после регистрации, налоговики не принимают отчет оценщика.

Согласно 331 статье Налогового кодекса, оценка может работать только в двух случаях: либо вы сами построили дом, либо вы получили квартиру или дом в наследство.

В остальных случаях оценка не применяется", – сообщает налоговый консультант.

То есть продажа жилья в течение первых 12 месяцев с даты получения права владения (за счет покупки, наследования или договора дарения) влечет за собой обязанность уплатить налог на добавленную стоимость.

А если не оплатить налог вовремя, то может образоваться задолженность с пеней и прочими последствиями.

Чтобы избежать подобной ситуации, казахстанцы могут отказаться от продажи полученного в дар (наследство) или купленного жилья в течение 12 месяцев с даты получения права собственности. Тогда обязательства по уплате налога от прироста стоимости не возникает.

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