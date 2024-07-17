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Время поджимает: какие налоги нужно заплатить казахстанцам до конца июля

Опубликовано:

Налоги
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили казахстанцам о необходимости уплаты налогов и платежей до 25 июля. За что нужно заплатить гражданам, читайте в материале NUR.KZ.

Платить налоги и вовремя производить обязательные платежи – обязанность гражданина Казахстана. Между тем по многим из них завершается срок уплаты.

Как сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, 25 июля 2024 года истекает срок уплаты следующих налогов и социальных платежей:

  • корпоративный подоходный налог (КПН) авансовые платежи за июль;
  • КПН и Индивидуальный подоходный налог (ИПН), удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июне;
  • ИПН с доходов, выплаченных в июне;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь;
  • плата за пользование земельными участками;
  • плата за использование радиочастотного спектра;
  • плата за размещение наружной рекламы;
  • социальный налог за июнь;
  • единый платеж за июнь;
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь;
  • обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь;
  • обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь;
  • социальные отчисления за июнь;
  • отчисления на ОСМС за июнь;
  • взносы на ОСМС за июнь.

Казахстанцам, которым нужно уплатить налоги и произвести платежи, следует сделать это своевременно, чтобы избежать начисления пени.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о разных налоговых режимах, а также о том, кому из индивидуальных предпринимателей можно выбрать самую низкую налоговую ставку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2135367-vremya-podzhimaet-kakie-nalogi-nuzhno-zaplatit-kazahstancam-do-konca-iyulya/

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