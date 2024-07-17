Время поджимает: какие налоги нужно заплатить казахстанцам до конца июля

В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили казахстанцам о необходимости уплаты налогов и платежей до 25 июля. За что нужно заплатить гражданам, читайте в материале NUR.KZ.

Платить налоги и вовремя производить обязательные платежи – обязанность гражданина Казахстана. Между тем по многим из них завершается срок уплаты.

Как сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, 25 июля 2024 года истекает срок уплаты следующих налогов и социальных платежей:

корпоративный подоходный налог (КПН) авансовые платежи за июль;

КПН и Индивидуальный подоходный налог (ИПН), удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июне;

ИПН с доходов, выплаченных в июне;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь;

плата за пользование земельными участками;

плата за использование радиочастотного спектра;

плата за размещение наружной рекламы;

социальный налог за июнь;

единый платеж за июнь;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь;

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь;

обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь;

социальные отчисления за июнь;

отчисления на ОСМС за июнь;

взносы на ОСМС за июнь.

Казахстанцам, которым нужно уплатить налоги и произвести платежи, следует сделать это своевременно, чтобы избежать начисления пени.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о разных налоговых режимах, а также о том, кому из индивидуальных предпринимателей можно выбрать самую низкую налоговую ставку.