Время поджимает: какие налоги нужно заплатить казахстанцам до конца июля

В Департаменте государственных доходов по Алматы напомнили казахстанцам о необходимости уплаты налогов и платежей до 25 июля. За что нужно заплатить гражданам, читайте в материале NUR.KZ.
Платить налоги и вовремя производить обязательные платежи – обязанность гражданина Казахстана. Между тем по многим из них завершается срок уплаты.
Как сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, 25 июля 2024 года истекает срок уплаты следующих налогов и социальных платежей:
- корпоративный подоходный налог (КПН) авансовые платежи за июль;
- КПН и Индивидуальный подоходный налог (ИПН), удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июне;
- ИПН с доходов, выплаченных в июне;
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь;
- плата за пользование земельными участками;
- плата за использование радиочастотного спектра;
- плата за размещение наружной рекламы;
- социальный налог за июнь;
- единый платеж за июнь;
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь;
- обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь;
- социальные отчисления за июнь;
- отчисления на ОСМС за июнь;
- взносы на ОСМС за июнь.
Казахстанцам, которым нужно уплатить налоги и произвести платежи, следует сделать это своевременно, чтобы избежать начисления пени.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о разных налоговых режимах, а также о том, кому из индивидуальных предпринимателей можно выбрать самую низкую налоговую ставку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2135367-vremya-podzhimaet-kakie-nalogi-nuzhno-zaplatit-kazahstancam-do-konca-iyulya/