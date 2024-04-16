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Зачем казахстанцам платить налоги и на что тратятся эти деньги

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Мужчина держит увеличительное стекло и лист бумаги
Увеличительное стекло. Иллюстративное фото: stevanovicigor/Getty Images

Налоговые платежи юридических и физических лиц являются одним из основных источников пополнения государственного бюджета и развития страны. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Налоговые платежи могут восприниматься как обязательство, которое приводит лишь к потере части дохода бизнеса или физического лица.

Поэтому предприниматели и граждане могут пытаться уклониться от уплаты налогов, скрывать свои доходы и искать возможности для заработка в обход государственного контроля. Однако такие действия в итоге грозят ухудшением уровня жизни для самих казахстанцев.

Согласно данным Комитета государственных доходов РК, с начала 2024 года в бюджет страны поступило 4,358 трлн тенге налогов. При этом 39,9% от этого объема сформированы за счет подоходного налога (корпоративного и индивидуального). И несмотря на столь высокую долю этих платежей, налогов одних только казахстанцев не хватает, чтобы покрыть все расходы государства.

В разрезе регионов наибольшая часть поступлений относится к Алматы – 1,3 трлн тенге, или 29,1% от общего объема. Для сравнения: из Астаны поступило 577,7 млрд тенге, а из Шымкента – 140,1 млрд тенге.

О том, на что расходуются эти средства и какую роль играют деньги налогоплательщиков в развитии страны, рассказали в Telegram-канале ДГД города Алматы.

На что тратятся налоги

Граждане платят налоги для обеспечения функционирования государства и общественных нужд. То есть эти деньги обычно расходуются непосредственно на финансирование важных социальных отраслей.

Мужчина заполняет налоговую декларацию
Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

"Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в современном обществе. Мы должны понимать важность уплаты налогов.... Оплатив налоги, мы гарантируем достойное будущее для наших детей. Тем самым мы вносим свой вклад в развитие страны", – отмечается в сообщении источника.

Так, налоги из госбюджета обычно распределяются на следующие цели:

  • образование – за счет этих средств обеспечивается финансирование школ, университетов, программ обучения и развития науки, выплачиваются заработные платы преподавателей;
  • здравоохранение – осуществляется поддержка медицинских учреждений, обеспечение лекарствами, финансирование программ по улучшению здоровья населения;
  • социальная защита – за счет налоговых средств организуется помощь малоимущим, пенсионное обеспечение, различные пособия и другие социальные программы;
  • инфраструктура – деньги налогоплательщиков выделяются на строительство и обслуживание дорог, мостов, электростанций, водопроводов и других объектов общественного назначения.
  • оборона – финансируется обеспечение безопасности страны;
  • культура и спорт – осуществляется поддержка и развитие культурных мероприятий, спортивных программ и объектов культурного наследия.

Эти области являются основными направлениями расходования налоговых средств, которые позволяют обществу функционировать, развиваться и поддерживать качество жизни граждан.

Напомним, что казахстанцы могут контролировать трату местных бюджетов и следить за качественным освоением средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2084840-zachem-kazahstantsam-platit-nalogi-i-na-chto-tratyatsya-eti-dengi/

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