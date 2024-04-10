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Можно ли оспорить штрафы за "грязный выхлоп": чиновники ответили на мнение экспертов

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Выхлопная труба аатомобиля
Выхлопная труба. Иллюстративное фото: Alex_Ishchenko/Getty Images

Управление экологии и окружающей среды Алматы прокомментировало опубликованную ранее в СМИ информацию о рейдах по проверке выхлопных систем авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее на сайте Kolesa.kz была опубликована информация о том, что проверки выхлопных систем автомобилей на соответствие экологическим требованиям проводятся с нарушением закона и их результаты можно оспорить.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы заявили, что публикация не соответствует действительности и не является компетентным экспертным мнением из-за грубых технических пробелов и несоответствия содержанию стандарта СТ РК 1433-2023 "Транспорт дорожный. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств в атмосферный воздух. Нормы и методы измерения".

В ведомстве пояснили, что проводимые рейды по замерам уровня токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, как и замеры на экологических постах, выполняются согласно данному стандарту (СТ РК 1433-2023).

Подчеркивается, что в правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств в настоящее время вносят изменения для приведения в соответствие с указанным стандартом.

"Таким образом, применение правил подразумевает применение действующего стандарта СТ РК 1433-2017, что и указывается в протоколах измерений, оформляемых лабораторией при проведении измерений", пояснили в управлении экологии.

В ведомстве пояснили, что СМИ опубликовали неверную информацию, которая вводит автомобилистов в заблуждение.

В управлении экологии указали на несколько неверных заявлений. Сообщается, что авторы публикации приводят таблицы норм содержания загрязняющих веществ, не соответствующие стандарту СТ РК 1433-2023.

В ведомстве указали, что эксперты сделали ошибочные заявления касательно подключения датчиков температуры масла и тахометра при проверке выхлопа - они также противоречат положениям стандарта.

"Далее в статье написано, что "измерения проводить не методом "газуй, а я смотреть на дым и на приборы буду", а строго по регламенту. Данное выражение, не имеет ничего общего с реальной работой сотрудников лаборатории при проведении измерений и не содержит никакого технического и здравого смысла, а лишь только личные эмоции автора статьи, направленные на дискредитацию городского природоохранного мероприятия", - заявили в управлении.

В ведомстве также упрекнули авторов статьи из-за заявлений о проведении проверки в минусовую температуру.

"Также автор статьи, избегая технических терминов при попытке разъяснения стандарта требует "не пытаться "нюхать" бензиновые машины при температуре меньше, чем минус 7, а дизельные, когда на улице ниже нуля". В соответствии со стандартом СТ РК 1433-2023, в случае, если изготовитель измерительных приборов гарантирует корректную работу при других атмосферных условиях, следует придерживаться параметров температуры окружающего воздуха и атмосферного давления, указанных данным изготовителем. При измерении дымности отработавших газов дизельных ТС температура окружающей среды должна соответствовать описанию средства измерения", - заявили в управлении экологии Алматы.

Напомним, что 5 апреля в мегаполисе проводился рейд по проверке токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей.

В нем участвовали управление экологии и окружающей среды совместно с департаментом полиции и природоохранной прокуратурой с привлечением передвижной экологической лаборатории и трех передвижных экологических постов.

Позже эксперты заявили, что законность данных рейдов находится под вопросом.

Также эксперты заявили, что результаты и выписанные штрафы можно оспорить в суде.

Напомним, что за "грязный выхлоп" автовладельцам грозит предупреждение или штраф 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году). А за повторное нарушение в течение года наказание составит уже 20 МРП (73 840 тенге), согласно статье 334 кодекса об административных правонарушениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2082578-osporit-shtrafy-za-gryaznyy-vyhlop-chinovniki-otvetili-na-mnenie-ekspertov/

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