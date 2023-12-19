Увеличатся ли размеры старых штрафов с нового года в Казахстане

Стоимость административного наказания в виде штрафа может зависеть от МРП, который увеличится с 1 января. Нужно ли успеть оплатить штрафы до этой даты, чтобы не переплатить, узнали журналисты NUR.KZ.

Как указывается в статье 44 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), административный штраф – это денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение.

Его размер соответствует определенному количеству месячного расчетного показателя (МРП), который в 2023 году равен 3 450 тенге. Максимальное наказание физлицу не может превысить 200 МРП (690 000 тенге на 2023 год и 738 400 тенге на 2024 год).

Однако с 1 января МРП увеличится до 3 692 тенге. Поэтому казахстанцам может показаться, что при этом оплата уже выписанных штрафных квитанций может потребовать больше денег.

То есть, якобы административное денежное наказание, полученное в 2023 году, придется платить по ценам 2024 года.

По какой цене платить за штрафы

Как указывается в той же статье КоАП, сумма штрафа указывается в МРП, устанавливаемом в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об административном правонарушении.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com/catemangostar

То есть, если штраф был получен даже 31 декабря 2023 года, то оплачивать его нужно по ставке 3 450 тенге за один МРП. Однако это не значит, что с оплатой можно подождать.

Напомним, что казахстанцы могут получить административный штраф даже во время празднования Нового года.

Когда нужно заплатить за нарушение

Согласно статье 893 КоАП, при получении какого-либо административного штрафа у казахстанцев есть 30 суток на добровольную оплату. При этом отсчет начинается со дня вступления постановления о наложении наказания и предписания о необходимости уплаты штрафа в законную силу.

Предписание, как правило, приходит к нарушителям в распечатанном виде на адрес прописки. Но вступает в силу оно не со дня получения, а со дня регистрации.

Если не уложиться в данный срок, то будут применяться меры принудительного исполнения постановления о наложении штрафа:

судебный иск и передача дела частным судебным исполнителям;

арест имущества;

удержания с зарплаты, пенсии, стипендии и так далее.

Другими словами, если получить штраф 31 декабря 2023 года, то оплатить его нужно по установленным за этот же год ставкам МРП – по 3 450 тенге. А если наказание получено после 1 января, то оплата будет производиться из расчета 3 692 тенге за МРП.

При этом желательно внести платеж в течение месяца после выписки квитанции об оплате.