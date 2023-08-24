Как уберечься от обмана, покупая товары онлайн, рассказали алматинцам

Онлайн-шопинг. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как уберечься от обмана и не попасть на удочку мошенников, покупая товары онлайн, рассказал представитель Департамента торговли и защиты прав потребителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Алматы Нурлыбек Бимурзаев сообщил, что потребители часто сталкиваются с недобросовестными продавцами: по почте приходит абсолютно не тот товар, который был заказан потребителем, либо качество не соответствует тому, что было заявлено в рекламе.

"Объявления на сайтах и в социальных сетях — это самый распространенный вид мошенничества. На удочку интернет-мошенников попадаются покупатели автомобильных аксессуаров, смартфонов и другой техники, телефонов, одежды и обуви, мебели на заказ. Причем шансы нарваться на злоумышленников одинаковы и в соцсетях, и в интернет-магазинах", - сообщил спикер во время брифинга на площадке РСК.

По его словам, мошенники привлекают потенциальных жертв, прежде всего, необоснованно низкими ценами. При заказе товаров могут попросить внести предоплату, причем часто - на некий виртуальный кошелек.

"Затем магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Если вы хотите купить товар по предоплате, помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона.

Поищите информацию о магазине в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера", - отметил Бимурзаев.

Кроме того, рассказал он, при необходимости стоит потребовать от администраторов магазина предоставить информацию о юридическом лице. Затем ее можно проверить, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц.

"Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой", - советует спикер.

Также следует изучить отзывы перед покупкой. Но и тут есть нюанс - мошенники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Бимурзаев рекомендует ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца. Так можно обнаружить, использовались ли эти данные для обмана покупателей.

"Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. При покупке товара продавец обязан предоставить фискальный чек", - говорит спикер.

Если чека нет, то потребитель вправе обратиться в органы госдоходов. А если уже случился обман - в органы внутренних дел.

"Следует отметить, что потребитель добровольно выбирает товар и производит покупку, поэтому ответственность по выяснению реквизитов и контактных данных продавца ложится на самого потребителя. Уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей не проводит розыскные мероприятия недобросовестных участников электронной торговли", - заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033790-kak-uberechsya-ot-obmana-pokupaya-tovary-onlayn-rasskazali-almatintsam/