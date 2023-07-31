Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему Казахстану выгоднее штрафовать предпринимателей, а не сажать в тюрьму, рассказали эксперты

Опубликовано:

Мужчина складывает монеты в столбики
Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Предприниматели тоже могут нарушить законы. Как отмечают некоторые специалисты, в таких случаях штрафы будут более выгодным наказанием для государства. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Юридические лица тоже несут ответственность за свою деятельность и несоблюдение установленных законом норм.

Часто размеры наказания могут оказаться довольно крупными в зависимости от формы юрлица (от малого до крупного бизнеса). А в некоторых случаях нарушения приводят к уголовному наказанию в виде лишения свободы.

Как отмечают в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" (НПП), замена заключения на денежные штрафы для предпринимателей может оказаться выгоднее для Казахстана.

В чем выгода для страны

По словам заместителя директора Департамента правовой защиты НПП "Атамекен" Кайрата Токсанбаева, предприниматели – это экономически активные люди. Они действуют на свой страх и риск, а в некоторых случаях совершают противоправные действия.

При этом являются источником денежных поступлений в госбюджет, поэтому якобы выгоднее дать им возможность заплатить соразмерный штраф, исправиться и продолжить свою деятельность в правовом поле.

Предлагается такое изменение именно в вопросах мошенничества, присвоения и растраты чужого имущества – за них на данный момент полагается уголовное наказание.

Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: freepik.com

"В связи с этим, чтобы не потерять из сферы предпринимательской деятельности экономически активных людей из-за нахождения в местах лишения свободы, НПП "Атамекен" предлагает внести в законодательство такое понятие, как "монетизация наказания".

Это снизит нагрузку на бюджет, ведь вместо того, чтобы содержать предпринимателей в местах лишения свободы, государство может получать денежные средства в виде выплаченных штрафов", – отметил Кайрат Токсанбаев.

Другими словами, предлагается установить для предпринимателей такую меру пресечения, но с условием – они возместят в полном объеме причиненный материальный ущерб и из-за их нарушения не был причинен вред здоровью или жизни третьих лиц.

"Например, если предприниматель смошенничал в вопросах строительства и использовал не те стройматериалы, в результате чего обрушилось здание и погибли люди, в этом случае о кратных штрафах речи идти не может", – отмечает эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему казахстанцы не хотят сообщать о коррупционных нарушениях на работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2030460-pochemu-kazahstanu-vygodnee-shtrafovat-predprinimateley-a-ne-sazhat-v-tyurmu-rasskazali-eksperty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.