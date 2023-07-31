Почему Казахстану выгоднее штрафовать предпринимателей, а не сажать в тюрьму, рассказали эксперты

Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Предприниматели тоже могут нарушить законы. Как отмечают некоторые специалисты, в таких случаях штрафы будут более выгодным наказанием для государства. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Юридические лица тоже несут ответственность за свою деятельность и несоблюдение установленных законом норм.

Часто размеры наказания могут оказаться довольно крупными в зависимости от формы юрлица (от малого до крупного бизнеса). А в некоторых случаях нарушения приводят к уголовному наказанию в виде лишения свободы.

Как отмечают в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" (НПП), замена заключения на денежные штрафы для предпринимателей может оказаться выгоднее для Казахстана.

В чем выгода для страны

По словам заместителя директора Департамента правовой защиты НПП "Атамекен" Кайрата Токсанбаева, предприниматели – это экономически активные люди. Они действуют на свой страх и риск, а в некоторых случаях совершают противоправные действия.

При этом являются источником денежных поступлений в госбюджет, поэтому якобы выгоднее дать им возможность заплатить соразмерный штраф, исправиться и продолжить свою деятельность в правовом поле.

Предлагается такое изменение именно в вопросах мошенничества, присвоения и растраты чужого имущества – за них на данный момент полагается уголовное наказание.

Наручники. Иллюстративное фото: freepik.com

"В связи с этим, чтобы не потерять из сферы предпринимательской деятельности экономически активных людей из-за нахождения в местах лишения свободы, НПП "Атамекен" предлагает внести в законодательство такое понятие, как "монетизация наказания".

Это снизит нагрузку на бюджет, ведь вместо того, чтобы содержать предпринимателей в местах лишения свободы, государство может получать денежные средства в виде выплаченных штрафов", – отметил Кайрат Токсанбаев.

Другими словами, предлагается установить для предпринимателей такую меру пресечения, но с условием – они возместят в полном объеме причиненный материальный ущерб и из-за их нарушения не был причинен вред здоровью или жизни третьих лиц.

"Например, если предприниматель смошенничал в вопросах строительства и использовал не те стройматериалы, в результате чего обрушилось здание и погибли люди, в этом случае о кратных штрафах речи идти не может", – отмечает эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему казахстанцы не хотят сообщать о коррупционных нарушениях на работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2030460-pochemu-kazahstanu-vygodnee-shtrafovat-predprinimateley-a-ne-sazhat-v-tyurmu-rasskazali-eksperty/