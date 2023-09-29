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Повысить штрафы за нарушение ПДД хотят в Казахстане

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Дорожная полиция выявляет нарушения ПДД
Дорожная полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За последние пять лет в ДТП пострадало почти 100 тыс. казахстанцев. В правительстве хотят ввести практику нулевой терпимости к нарушениям ПДД и увеличить штрафы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Проблему дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Казахстане обсудили на координационном совете Генеральной прокуратуры РК. Как оказалось, за последние пять лет в стране было зарегистрировано 75 тыс. ДТП, в которых пострадало почти 100 тыс. человек.

"Четверть аварий произошла в результате превышения скоростного режима. Также ДТП совершались из-за нарушений правил дорожного движения (ПДД), в том числе вождения в состоянии алкогольного опьянения и бесконтрольного выпаса скота", – было отмечено во время работы координационного совета.

Не последнюю роль в количестве ДТП сыграли некачественные дороги, неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры, сами пешеходы, нарушающие ПДД, а также таксисты-нелегалы. Напомним, ранее в Казахстане рассматривали возможность ужесточить наказание за нелегальную перевозку пассажиров.

Однако борьбой с "бомбилами" дело не ограничится. Во время совета предложили ввести комплексные меры по обеспечению дорожной безопасности и соблюдать принцип нулевой терпимости.

Бороться с нарушениями ПДД в Генпрокуратуре планируют улучшением инфраструктуры, расширением сети автоматических камер фиксации дорожных правонарушений и увеличением штрафов.

Как отметили в ведомстве, уже инициирован вопрос о проработке поправок в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», предусматривающих ужесточение ответственности за грубые и неоднократные нарушения правил дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2038713-povysit-shtrafy-za-narushenie-pdd-hotyat-v-kazahstane/

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