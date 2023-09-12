Сколько алматинцев не сдали свои первые декларации и грозит ли за это наказание

Через несколько дней в Казахстане завершается прием деклараций об активах и обязательствах. Однако многие алматинцы до сих пор не сдали отчетность. Что им за это грозит, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане с 2021 года полным ходом идет внедрение всеобщего декларирования. В 2023 году начался ее второй этап. Уже 15 сентября он завершается. Однако, как сообщили в Департаменте государственных доходов города Алматы, многие жители мегаполиса, которые должны были задекларировать свои активы и обязательства, до сих пор этого не сделали.

По данным ведомства, в Алматы 152 484 физических лиц обязаны представить декларацию в рамках второго этапа всеобщего декларирования. Из них еще 30 195 человек этого не сделали. Из общего числа не представивших декларацию 61%, или 18 440 лиц, приходится на работников сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, остальное – на работников квазигосударственного сектора.

Напомним, в рамках второго этапа вводную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 должны подать работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, в том числе члены советов директоров, а также их супруги.

При этом граждане, которые уже вошли в систему всеобщего декларирования, должны предоставлять декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Таким образом, у всех, кто должен сдать отчетность, осталось всего три дня на то, чтобы подать свои декларации. За непредставление их в срок в Казахстане предусмотрена административная ответственность. Штраф за игнорирование этой обязанности может составить 15 месячных расчетных показателей (51 750 тенге в 2023 году).