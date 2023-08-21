Какие компании платят больше всего налогов в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Крупные налогоплательщики Казахстана в 2022 году пополнили бюджет страны более чем на 13 триллионов тенге. Какие компании уплатили больше всего налогов, рассказал портал Ranking.kz.

По последним данным, в Казахстане насчитывается 354 компании, которые являются крупными налогоплательщиками. По итогам 2022 года они перечислили в бюджет страны порядка 13,5 трлн тенге налоговых отчислений с учетом предприятий, которые за это время ушли "в минус".

Самыми крупными налогоплательщиками оказались горнодобывающие компании. В совокупности на них пришлось более 9,5 трлн налоговых отчислений. Следом идет сфера обрабатывающей промышленности – 1,53 трлн тенге, а замыкает тройку лидеров сектор оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей – 835,5 млрд тенге.

Откуда поступают налоги. Инфографика: ranking.kz

В топ-10 крупнейших налогоплательщиков вошли в основном компании по добыче полезных ископаемых, разработке месторождений и транспортировке нефти и газа:

«Тенгизшевройл» – 4,6 трлн тенге;

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» – 1,4 трлн тенге ;

; «Мангистаумунайгаз» – 434,9 млрд тенге ;

; «Озенмунайгаз» – 269,7 млрд тенге ;

; «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» – 239,1 млрд тенге ;

; «Каражанбасмунай» – 205,9 млрд тенге ;

; «СНПС-Актобемунайгаз» – 190,2 млрд тенге ;

; «Азиатский Газопровод» – 166,5 млрд тенге ;

; «Филип Моррис Казахстан» – 161,8 млрд тенг е;

е; «Эмбамунайгаз» – 159,3 млрд тенге.

Исключением в этом списке оказалась компания, которая специализируется на производстве табачной продукции – "Филип Моррис Казахстан".

Также аналитики отдельно отмечают сферу информации и связи. Так, в 2022 году 7 крупнейших налогоплательщиков в секторе перечислили в бюджет 163,6 млрд тенге налоговых отчислений.

На первом месте по отчислениям расположилась компания "Кар-Тел" (Beeline) – 49,5 млрд тенге, на втором месте – "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2/Altel) с суммой налоговых отчислений 35,5 млрд тенге, а замыкает тройку "Kcell" – 34 млрд тенге.

Топ-7 налогоплательщиков в сфере информации и связи. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что крупные компании являются не только лидерами по налоговым отчислениям в бюджет, но и активно инвестируют в развитие экономики страны. Так, например, происходит в сфере коммунальных услуг. Компаниям разрешили повысить тарифы, однако при этом обязали привести в порядок инфраструктуру и повысить зарплаты своим работникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2033282-kakie-kompanii-platyat-bolshe-vsego-nalogov-v-kazahstane/