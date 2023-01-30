Как штрафуют казахстанцев за использование петард и салютов

Петарда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие казахстанцы любят на праздники пускать салюты. Однако не все при этом соблюдают правила безопасности. Сколько граждан получили штрафы за применение пиротехнических изделий в неположенных местах в 2022 году, рассказали аналитики EnergyProm.

В Административном кодексе РК четко прописаны правила использования пиротехники. Так, например, есть наказание за покупку и продажу нелегальных петард и салютов, за нарушение тишины в ночное время, а также за использование пиротехники в населенных пунктах.

За применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, согласно статье 436 КОАП РК, за первое правонарушение предусмотрен штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге в 2023 году) и 30 МРП (103 500 тенге) – за повторное в течение одного года.

По данным аналитиков, за весь 2022 год в Казахстане было рассмотрено 92 административных правонарушения по данной статье – это на 36 меньше, чем было в 2021 году.

Количество штрафов за пиротехнику. Инфографика: energyprom.kz

Из общего количества дел по 16 прекратили производство, по 6 – вынесли предупреждение, а по 70 – выписали штрафы. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 3,4 млн тенге, из которых 3,1 млн тенге уже взыскано.

Где чаще всего нарушали

В региональном разрезе больше всего рассмотренных правонарушений пришлось на Алматинскую и Павлодарскую области: по 11 случаев в каждом из регионов. В первой наблюдается спад их количества на 31,3%, а во второй – рост на 57,1%.

Следом идут Восточно-Казахстанская (10 случаев, минус 47,4%) и Костанайская (8 случаев – столько же, сколько в 2021 году) области. Не было рассмотрено ни одного подобного правонарушения в Улытауской, Абайской, Жетысуской и Западно-Казахстанской областях.

Где штрафовали за салюты чаще всего. Инфографика: energyprom.kz

Техника безопасности – не пустой звук. Запуская фейерверки, важно соблюдать все правила, иначе от этого может кто-то пострадать, и праздник превратится в трагедию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2007270-skolko-raz-oshtrafovali-kazahstantsev-za-ispolzovanie-petard-i-salyutov/