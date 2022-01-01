Двое детей пострадали из-за пиротехники в Нур-Султане

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Столичные стражи порядка рассказали о том, как в Нур-Султане прошла новогодняя ночь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В ведомстве отметили, что полицейские в столице работали в усиленном варианте несения службы.

По словам начальника ДП Нур-Султана Ержана Саденова, в целом новогодняя ночь прошла спокойно. Тяжких и особо тяжких преступлений не зафиксировано, отметил он.

Всего было зарегистрировано 9 преступлений, 6 из них раскрыли "по горячим следам". На пульт "102" поступило около 2 тыс. звонков, подчеркивается, что в основном граждане сообщали о нарушениях ПДД и тишины, а также семейных скандалах.

Зафиксировано 73 ДТП, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также было зафиксировано три случая травмирования граждан из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, двое из которых дети.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников МВД обратилось к казахстанцам. Стражи порядка напомнили о некоторых мерах предосторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1949572-dvoe-detey-postradali-iz-za-pirotehniki-v-nur-sultane/