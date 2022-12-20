Ввести ответственность за кражу автомобильных номеров хотят в Казахстане

Автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На данный момент за кражу автомобильных номеров не предусматривается наказания, так как открытые по таким фактам дела обычно просто прекращаются. Но этот недочет в скором времени планируют устранить. О том, как хотят наказывать за кражу транспортных госномеров, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый автомобиль должен иметь свой собственный государственный регистрационный номер. Без него передвигаться по дорогам незаконно, поэтому, если он будет утерян или же вовсе украден, владелец транспортного средства окажется в сложной ситуации.

Она усугубляется еще и тем фактом, что на данный момент в стране не предусмотрено никакого наказания за кражу автомобильных номеров.

Такое положение дел решило изменить Министерство юстиции РК, которое подготовило законопроект, в том числе вносящий ответственность за незаконное похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств (ГРНЗ). Сейчас он проходит стадию обсуждения на портале "Открытые НПА".

Как указано в сравнительной таблице, приложенной к проекту закона о поправках, на данный момент все факты кражи ГРНЗ полиция регистрирует, как кражу чужого имущества. Однако затем принимается решение прекратить дело “за отсутствием состава преступления”.

Проблема заключается в том, что госномера не являются товароматериальной ценностью, и граждане буквально не имеют прав собственности на них.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 384 Уголовного кодекса РК, в рамках которых в вышеописанных случаях предлагается приравнять автомобильные госномера к официальным документам, штампам и печатям.

Если поправки примут, то за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие государственного регистрационного знака транспортного средства можно будет получить штраф в размере до 160 месячных расчетных показателя (552 000 тенге в 2023 году).

Вместо штрафа могут привлечь к исправительным или общественным работам, а также арестовать на срок до 40 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2002209-vvesti-otvetstvennost-za-krazhu-avtomobilnyh-nomerov-hotyat-v-kazahstane/