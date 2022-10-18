Дебоширов предложили привлекать к уборке улиц в Казахстане

Дворник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании правительства рассказал, как можно бороться с семейными дебоширами, не наказывая их "семью штрафами", передает корреспондент NUR.KZ.

Ахметжанов сообщил, что чаще всего жертвы бытового насилия не заявляют на агрессора в полицию, так как, с одной стороны, не хотят выносить сор из избы, а с другой – не хотят платить штрафы. Ведь сейчас, по его словам, дебоширов наказывают именно штрафами.

В связи с этим МВД предлагает привлекать таких лиц к общественным работам.

"По общественным работам надо определить вид наказания и применять его не только по семейно-бытовым отношениям. У нас есть очень много мелких хулиганств, распития спиртных напитков в общественных местах, где мы привлекаем к административным штрафам, а эти люди не платят штрафы.

Поэтому надо их привлекать к общественно полезному труду. И привлекать именно к непопулярному труду – подметать улицы, уборку делать. Поэтому сегодня я просил, чтобы акимы были готовы обеспечить фронт работы, чтобы завтра, если мы примем норму о привлечении к общественным работам, мы могли привлекать их", — сказал Ахметжанов.

При этом его ведомство предлагает в борьбе с бытовым насилием перейти от заявительного характера к выявительному.

"62% всех обращений не рассматривается, потому что нет правовых оснований. Здесь вопрос заявительного характера, то есть потерпевший должен дать заявление, по которому начинается процесс со стороны государственного органа. Сегодня почему они не заявляют? Причины ясны: закрытое помещение, боятся вынести сор из избы, боятся, что дебошир будет мстить.

Есть рекомендации международных организаций, в том числе комитета ООН, где ставится вопрос о выявительном характере, то есть со стороны государства на любое правонарушение должна быть соответствующая реакция", — резюмировал глава МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993174-deboshirov-predlagayut-privlekat-k-uborke-ulits-v-kazahstane/