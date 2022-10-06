Сколько человек в Казахстане владеет недвижимостью дороже 100 млн тенге

Подсчет денег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Каждый владелец недвижимого имущества должен платить соответствующий налог. У большинства казахстанцев нет дорогой недвижимости, однако есть и те, кто владеет недвижимым имуществом, чья оценочная стоимость превышает 100 млн тенге. Сколько таких граждан и какие они платят налоги, узнали журналисты NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном послании к народу выступил с предложением ввести в стране «налог на роскошь», который будет касаться только владельцев дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Сейчас возможность ввести этот налог только прорабатывается в рамках планируемой налоговой реформы, а потому владельцы дорогих объектов по-прежнему платят обычный налог на имущество физических лиц по прогрессивной шкале.

Как отмечают в Комитете государственных доходов (КГД), он работает по тому же принципу, что и транспортный налог, ставки которого зависят от объема двигателя.

Таким образом, за 2021 год общая сумма налога на имущество 3,8 млн физических лиц составила 15,3 млрд тенге. По данным КГД, большая часть налогоплательщиков (порядка 78,4%) владеет имуществом, оценочная стоимость которого не превышает 4 млн тенге.

Однако в Казахстане есть и владельцы очень дорогой недвижимости, чья стоимость, согласно оценке НАО «Правительство для граждан», превышает 100 млн тенге. Таких налогоплательщиков в стране оказалось всего 720 человек. Общая сумма начисленного им налога на имущество составила 610 млн тенге.

Как отмечают в комитете, основная часть таких собственников (649 человек) проживает в городах республиканского значения и в столице. Это около 90,1% от общего количества владельцев дорогой недвижимости.

Стоит отметить, что оценочная стоимость имущества не обязательно совпадает с рыночной. Другими словами, оценочная стоимость нужна для определения налоговой нагрузки и может не совпадать с реальной стоимостью объекта на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1991372-skolko-chelovek-v-kazahstane-vladeet-nedvizhimostyu-dorozhe-100-mln-tenge/