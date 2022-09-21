Кому могут сократить налог на имущество в Казахстане

Мужчина с конвертом в руках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Скоро заканчивается срок уплаты налога на имущество. Граждане с долгами рискуют получить штраф и даже арест счетов. Однако для некоторых владельцев имущества существуют поблажки. Кому полагается скидка при оплате налогов, узнали журналисты NUR.KZ.

1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество. До этого дня все казахстанцы, которые являются владельцами недвижимости или земли, должны заплатить по счетам. Однако, как мы рассказывали ранее, многие этого до сих пор не сделали.

После окончания срока выплат всем задолжавшим собственникам придет уведомление о наличии долга. Стоит отметить, что при расчете налога учитывается фактический срок владения имуществом. То есть, если хозяин объекта владеет им только год, то и налог начислится только за этот год.

Тем не менее казахстанцы, которые не оплатят задолженности, столкнутся с пеней в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка, которая будет начисляться за каждый день просрочки.

Через 30 дней после получения уведомления гражданам, у которых сумма долга превысит 1 МРП (3 063 тенге в 2022 году), будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности. Еще через пять рабочих дней он будет передан частным судебным исполнителям (ЧСИ).

В итоге должника обязуют выплатить сам долг, пеню, которая успела "накапать", а также оплатить услуги ЧСИ, которые, как правило, достигают 25% от суммы долга. Помимо этого, задолжавший налогоплательщик может столкнуться с арестом счетов и запретом на выезд из страны.

Однако стоит отметить, что определенные категории граждан могут рассчитывать на поблажки при расчете налога.

Подсчет денег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Кто платит налог по льготному тарифу

Как сообщают специалисты Департамента государственных доходов по Мангистауской области, есть отдельные категории граждан, которые, являясь собственниками имущества, могут рассчитывать на скидку.

Стоит отметить, что индивидуальные предприниматели, чье имущество используется для предпринимательской деятельности, этот налог не платят вовсе.

В пределах 1000-кратного размера МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности, освобождаются от налога следующие категории граждан:

герои Советского Союза и Социалистического труда;

лица, удостоенные звания «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Epi»;

награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»;

многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа»;

отдельно проживающие пенсионеры.

Стоит отметить, что перечисленные категории освобождаются только от части налоговой суммы, которая равна 1 000 МРП. Если стоимость объекта выше этого показателя, то остаток подлежит уплате.

То есть, если недвижимость стоит 15 миллионов тенге, то из него вычитается льгота в сумме 3 063 000 тенге, и налог начисляется только на остаточную стоимость объекта в сумме 11 937 000 тенге. Таким образом и появляется скидка.

Напомним, именно тарифы этого налога многие пользователи Казнета недавно распространяли в социальных сетях под видом «налога на роскошь».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1988924-komu-mogut-sokratit-nalog-na-imuschestvo-v-kazahstane/