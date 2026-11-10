Новый отопительный сезон в Казахстане: выдержат ли зиму ТЭЦ, построенные при СССР

На брифинге в правительстве главу Минэнерго Ерлана Аккенженова спросили, выдержат ли советские ТЭЦ в Казахстане новый отопительный сезон, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, выдержат ли построенные при СССР ТЭЦ в Казахстане новый отопительный сезон при том, что пиковая нагрузка в этом году вырастет на 3%.

"Выдержат. Мы многое сделали, чтобы снизить аварийность и улучшить работу наших ТЭЦ. Ожидаемая пиковая нагрузка - 18 200 мегаватт. Сейчас наши станции работают в штатном режиме.

К примеру, двое суток подряд мы поставляем электроэнергию в Россию. Позавчера выдавали 120 мегаватт, вчера - порядка 80-ти. Это говорит о том, что сейчас мы обеспечиваем себя электроэнергией даже в часы вечернего пика. Казахстан уже приближается к тому, чтобы полностью обеспечивать себя электроэнергией. В следующем году мы ожидаем профицит в 1,5 млрд киловатт-часов", - ответил Ерлан Аккенженов.

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов поручил оперативно реагировать на жалобы казахстанцев касательно начала отопительного сезона.

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