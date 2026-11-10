Жители трех городов пожаловались на отопление: Бектенов обратился к акимам
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
На заседании в правительстве премьер-министр Олжас Бектенов поручил оперативно реагировать на жалобы казахстанцев касательно начала отопительного сезона, передает корреспондент NUR.KZ.
"Имеются жалобы от населения на качество отопления или его отключения. В частности, были обращения жителей Актау, Павлодара и Петропавловска. Акимам регионов поручаю активизировать работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона, оперативно реагировать на жалобы населения.
Мобилизовать аварийные бригады и специальную технику к работе в зимних условиях. Также акиматам регионов на постоянном контроле держать вопрос наличия угля для населения по стабильным ценам", - заявил Олжас Бектенов.
Он добавил, что Министерству энергетики и акиматам регионов требуется завершить ремонты на энергоисточниках согласно графикам с формированием необходимого резерва оборудования.
Премьер сообщил, что на сегодняшний день отопительный сезон начат во всех регионах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454408-zhiteli-treh-gorodov-pozhalovalis-na-otoplenie-bektenov-obratilsya-k-akimam/
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