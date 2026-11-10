Какие зарплаты платят в малом бизнесе Казахстана

За последний год средняя зарплата на малых предприятиях выросла на 11,3% и достигла 384 555 тенге. Фактически на них занято почти 2,4 млн казахстанцев. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане во 2 квартале 2026 года составила 486 388 тенге, однако при расчете этой суммы аналитики не учитывали малый бизнес.

Теперь же Бюро национальной статистики опубликовало данные по малым предприятиям, занимающимся предпринимательской деятельностью. Во 2 квартале средняя зарплата в таких компаниях составила 384 555 тенге.

За квартал показатель вырос на 5,2%, а за год – сразу на 11,3%. Фактически в малом бизнесе трудится почти 2,4 млн казахстанцев.

Где в Казахстане платят больше всего

Самые высокие зарплаты на малых предприятиях зафиксированы в Алматы – 522 296 тенге в месяц. Следом идет Астана – 495 348 тенге. На третьем месте расположилась область Ұлытау – 373 214 тенге в месяц.

В Шымкенте средняя зарплата в малом бизнесе составила 277 959 тенге – это самый низкий показатель по стране.

Средняя зарплата в малых предприятиях по регионам Показатели за II квартал 2026 года и темпы роста по регионам Казахстана Средняя по стране (малый бизнес) 384 555 ₸ Лидер по зарплате (Алматы) 522 296 ₸ Лидер по годовому росту (Алматы) +16,9% Регион Зарплата (II кв.) За квартал За год Казахстан 384 555 ₸ +5,2% +11,3% Абай 312 225 ₸ +3,7% +11,4% Акмолинская 329 752 ₸ +8,7% +13,8% Актюбинская 302 866 ₸ +4,4% +13,9% Алматинская 326 578 ₸ +4,8% +7,8% Атырауская 350 002 ₸ -4,4% +7,1% Западно-Казахстанская 306 163 ₸ +3,4% +6,8% Жамбылская 293 759 ₸ +13,1% +5,8% Жетісу 315 010 ₸ +8,8% +6,4% Карагандинская 361 343 ₸ +7,6% +13,9% Костанайская 332 731 ₸ +5,4% +10,7% Кызылординская 319 879 ₸ +8,1% +6,1% Мангистауская 346 982 ₸ +1,0% +6,9% Павлодарская 322 059 ₸ +0,8% +11,8% Северо-Казахстанская 320 441 ₸ +12,9% +12,4% Туркестанская 290 014 ₸ +11,2% +5,7% Ұлытау 373 214 ₸ -9,5% +5,0% Восточно-Казахстанская 344 929 ₸ +4,2% +11,7% Астана 495 348 ₸ +5,0% +11,4% Алматы 522 296 ₸ +5,4% +16,9% Шымкент 277 959 ₸ +7,1% +11,7% * Данные сформированы исключительно по малым предприятиям (без учета средних и крупных предприятий).

Источник: Бюро национальной статистики

В каких сферах зарплаты самые высокие

Лидером по размеру зарплат в малом бизнесе является финансовая и страховая сфера – 1 017 289 тенге в среднем. За год показатель вырос на 13,9%.

Следом идет сектор горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 943 244 тенге в месяц. Рост за год составил 12,5%.

На третьем месте оказалась сфера информации и связи – 749 755 тенге, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Наименьшие зарплаты зафиксированы в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения – всего 277 117 тенге, что лишь на 6,1% больше, чем было в 2025 году.

Средняя зарплата в малых предприятиях Казахстана Показатели за II квартал 2026 года и темпы роста по отраслям малого бизнеса Средняя по малому бизнесу 384 555 ₸ Максимум (Финансы и страхование) 1 017 289 ₸ Рост в секторе за год +11,3% Сфера деятельности Зарплата (II кв.) За квартал За год Всего (малый бизнес) 384 555 ₸ +5,2% +11,3% Сельское, лесное и рыбное хозяйство 337 330 ₸ +25,8% +19,9% Промышленность 601 554 ₸ -3,1% +13,0% Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 943 244 ₸ -7,6% +12,5% Обрабатывающая промышленность 501 816 ₸ -1,4% +12,7% Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированием 500 315 ₸ +6,7% +13,7% Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов 329 120 ₸ +6,9% +16,6% Строительство 444 369 ₸ +4,0% +18,3% Оптовая и розничная торговля; авторемонт 463 446 ₸ +7,6% +17,4% Транспорт и складирование 594 544 ₸ -0,8% +13,3% Предоставление услуг по проживанию и питанию 288 549 ₸ +1,5% +12,4% Информация и связь 749 755 ₸ -3,8% +8,3% Финансовая и страховая деятельность 1 017 289 ₸ +8,1% +13,9% Операции с недвижимым имуществом 381 503 ₸ +8,4% +27,6% Профессиональная, научная и техническая деятельность 599 951 ₸ +3,1% +8,4% Деятельность в области административного обслуживания 392 061 ₸ +5,3% +28,0% Госуправление и оборона; соцобеспечение 392 221 ₸ -2,8% +9,3% Образование 385 725 ₸ +22,4% +3,2% Здравоохранение и социальное обслуживание 277 117 ₸ +7,6% +6,1% Искусство, развлечения и отдых 278 143 ₸ +4,1% +2,3% Предоставление прочих видов услуг 346 339 ₸ +5,1% +2,5% * Данные сформированы исключительно по малым предприятиям (без учета средних и крупных предприятий).

Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что зарплаты в Казахстане зависят не только от специализации работника, но и от размера компании, в которой он работает. Для сравнения: средняя зарплата на крупных предприятиях составила 584 502 тенге в месяц, а на средних – 468 568 тенге.

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