Сколько незаконно выведенных активов удалось вернуть в Казахстан и на что их направили
Опубликовано:
На пленарном заседании мажилиса Мади Такиев сообщил о работе фонда, в котором аккумулируются возвращенные незаконно выведенные из страны активы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.
"В октябре 2023 года был создан Специальный государственный фонд. В октябре текущего года общие поступления в Фонд составили 490 млрд тенге, из которых профинансировано 452 проекта на сумму 459 млрд тенге - социальные проекты в сфере водоснабжения, здравоохранения, культуры и спорта во всех регионах страны", - рассказал министр.
Напомним, ранее в июне в правительстве рассказали, куда потратят возвращенные активы на 318 млрд тенге.
Также напомним, в сентябре в своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил о хорошей работе Комитета по возврату незаконных активов и о том, что теперь он будет носить название "Комитет по защите прав инвесторов".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2300061-skolko-nezakonno-vyvedennyh-aktivov-udalos-vernut-v-kazahstan-i-na-chto-ih-napravili-rasskazali-v-minfine/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах