Сколько незаконно выведенных активов удалось вернуть в Казахстан и на что их направили

На пленарном заседании мажилиса Мади Такиев сообщил о работе фонда, в котором аккумулируются возвращенные незаконно выведенные из страны активы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

"В октябре 2023 года был создан Специальный государственный фонд. В октябре текущего года общие поступления в Фонд составили 490 млрд тенге, из которых профинансировано 452 проекта на сумму 459 млрд тенге - социальные проекты в сфере водоснабжения, здравоохранения, культуры и спорта во всех регионах страны", - рассказал министр.

Напомним, ранее в июне в правительстве рассказали, куда потратят возвращенные активы на 318 млрд тенге.

Также напомним, в сентябре в своем послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил о хорошей работе Комитета по возврату незаконных активов и о том, что теперь он будет носить название "Комитет по защите прав инвесторов".

