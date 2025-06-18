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    Финансы

      Куда потратят возвращенные активы на 318 млрд тенге, рассказали в правительстве Казахстана

      Опубликовано:

      Проект нового стадиона в Астане
      Проект нового стадиона в Астане. Фото: Министерство промышленности и строительства РК

      На данный момент более 400 социальных объектов на сумму 318 млрд тенге строят в Казахстане за счет средств возвращенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на данные правительства.

      Как отметили в правительстве, на данный момент одобрено финансирование 406 проектов на общую сумму 318 млрд тенге.

      "Из них уже реализуется 333 проекта, включая 9 объектов в сфере образования, 3 сооружения в сфере спорта, 162 проекта в сфере здравоохранения, 159 - в сфере водоснабжения", - сообщили в правительстве.

      Отмечается, что медицинские учреждения создаются в рамках программы "Модернизация сельского здравоохранения" для обеспечения медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Строительство водопроводных сетей соответствует стратегической цели - обеспечить все города и села страны чистой питьевой водой до 2025 года на 100%, что является важным шагом к улучшению качества жизни населения.

      Кроме того, в регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения и водоснабжения за счет возвращенных активов.

      В Астане идет возведение нового стадиона им. К. Мунайтпасова взамен старого. Спортивное сооружение закрытого типа рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Строительство осуществляется в соответствии с международными стандартами UEFA.

      В Алматы на возвращенные активы реализуется 9 проектов по строительству системы водоснабжения. Для воспитанников комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте на возвращенные активы построят общежитие на 300 мест.

      Масштабный проект на возвращенные активы реализуется в Восточно-Казахстанской области. По поручению главы государства, из СГФ выделены средства на завершение строительства Центра гематологии. В медицинском учреждении запланированы 2 корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки.

      "В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый Центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации", - сказано в сообщении.

      Кроме того, в регионе на возвращенные активы реализуется еще 8 проектов, 2 из которых в сфере здравоохранения и 6 водоснабжения. В Северо-Казахстанской области сегодня реализуют проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона. За счет средств СГФ идет реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.

      В Карагандинской области планируется возведение в 7 районах 51 объекта здравоохранения - врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

      В Акмолинской области реализуются 38 проектов в сфере здравоохранения, водоснабжения и спорта. За счет возвращенных активов открыли два медицинских объекта. В селе Арнасай Аршалынского района появилась врачебная амбулатория, которая будет обслуживать свыше 2 тыс. человек, а в Алтынды Буландынского района построили фельдшерско-акушерский пункт.

      На своевременную медпомощь смогут рассчитывать жители трех населенных пунктов с численностью свыше 1 тыс. граждан.

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