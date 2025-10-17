jitsu gif
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Где платные услуги подорожали более чем на 20% в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги лежат на квитанции
      Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Сервисная инфляция в Казахстане достигла 15,3%. Сильнее всего по стране платные услуги подорожали в Алматы – сразу на 20,6% за год. О росте цен в других регионах читайте в материале NUR.KZ.

      Годовая инфляция в Казахстане по итогам сентября достигла 12,9%. Такого высокого роста цен не наблюдалось с августа 2023 года. При этом в некоторых регионах страны товары и услуги дорожают еще сильнее.

      Так, например, согласно данным Национального банка РК, самый высокий рост цен в сфере платных услуг был зафиксирован в Алматы – 20,6% за год, тогда как в среднем по стране показатель составляет 15,3%.

      Выше общего показателя сервисная инфляция также была зафиксирована в следующих областях:

      • Карагандинская – 17,7%;
      • Западно-Казахстанская – 17,6%;
      • Атырауская – 17,3%;
      • Алматинская – 16,2%.

      Лидерство по росту цен на продовольственные товары в сентябре "завоевала" область Ұлытау – 15,8%, при общем показателе 12,7%. Также высокие темпы роста цен на продукты питания были зафиксированы в Акмолинской области и Шымкенте – 15,5% и 14,8% соответственно.

      Что касается непродовольственных товаров, то здесь лидером стала Актюбинская область – 13,2% против 10,8% в среднем по стране. Высокие темпы роста цен также были зафиксированы в Ұлытау и Акмолинской области – 12,9% и 12,7% соответственно.

      Рост цен на товары и услуги в регионах Казахстана
      Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

      В сентябре цены выросли на 1,1% за месяц. Самое сильное подорожание товаров и услуг зафиксировали в Актюбинской области (1,7%). Самое низкое – в Кызылординской области и в Алматы (по 0,8% в каждом из регионов).

      Таким образом, можно отметить, что пока в Казахстане сохраняется сильный рост цен. Однако недавно Нацбанк повысил базовую ставку до 18%, что косвенно может замедлить темпы инфляции и помочь взять ее под контроль.

