Где платные услуги подорожали более чем на 20% в Казахстане

Сервисная инфляция в Казахстане достигла 15,3%. Сильнее всего по стране платные услуги подорожали в Алматы – сразу на 20,6% за год. О росте цен в других регионах читайте в материале NUR.KZ.

Годовая инфляция в Казахстане по итогам сентября достигла 12,9%. Такого высокого роста цен не наблюдалось с августа 2023 года. При этом в некоторых регионах страны товары и услуги дорожают еще сильнее.

Так, например, согласно данным Национального банка РК, самый высокий рост цен в сфере платных услуг был зафиксирован в Алматы – 20,6% за год, тогда как в среднем по стране показатель составляет 15,3%.

Выше общего показателя сервисная инфляция также была зафиксирована в следующих областях:

Карагандинская – 17,7%;

Западно-Казахстанская – 17,6%;

Атырауская – 17,3%;

Алматинская – 16,2%.

Лидерство по росту цен на продовольственные товары в сентябре "завоевала" область Ұлытау – 15,8%, при общем показателе 12,7%. Также высокие темпы роста цен на продукты питания были зафиксированы в Акмолинской области и Шымкенте – 15,5% и 14,8% соответственно.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь лидером стала Актюбинская область – 13,2% против 10,8% в среднем по стране. Высокие темпы роста цен также были зафиксированы в Ұлытау и Акмолинской области – 12,9% и 12,7% соответственно.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

В сентябре цены выросли на 1,1% за месяц. Самое сильное подорожание товаров и услуг зафиксировали в Актюбинской области (1,7%). Самое низкое – в Кызылординской области и в Алматы (по 0,8% в каждом из регионов).

Таким образом, можно отметить, что пока в Казахстане сохраняется сильный рост цен. Однако недавно Нацбанк повысил базовую ставку до 18%, что косвенно может замедлить темпы инфляции и помочь взять ее под контроль.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.