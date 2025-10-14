Почти 1,7 млрд тенге выплатил своему руководству Нацбанк Казахстана

Вознаграждение членов правления и совета директоров Нацбанка в 2024 году составило почти 1,7 млрд тенге. Это на 22,8% больше, чем было годом ранее. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК (НБРК) опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, в которой отразил доходы, расходы, а также рассказал о вознаграждении, которое получили совет директоров и члены правления.

Так, согласно данным за весь 2024 год, убытки Нацбанка почти достигли 355 млрд тенге – за год сумма выросла более чем на 30%.

При этом вознаграждение членов правления и совета директоров НБРК в 2024 году выросло – сразу на 22,8% и составило почти 1,7 млрд тенге. В эту сумму включены зарплаты и прочие выплаты.

Отметим, что, согласно данным Нацбанка, в совет директоров на данный момент входит 26 человек.

Также в документе указаны расходы на персонал. Непосредственно на заработную плату работников Национального банка РК в 2024 году было направлено почти 31 млрд тенге – за год сумма выросла на 8,47%.

В целом на персонал было потрачено 54,2 млрд тенге. В эту сумму входят зарплаты, премии, социальные налоги, страховка, обучение, пенсионные отчисления и прочие расходы.

Напомним, ранее стало известно, что большинство казахстанцев зарабатывает не более 300 тыс. тенге.

Также ранее глава Нацбанка высказался по поводу расходов граждан, заявив, что, если не получается зарабатывать больше, значит нужно потреблять меньше.

