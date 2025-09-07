Правительство Казахстана дало обещания по ценам на картофель, соль и яйца

В правительстве Казахстана назвали предельную отпускную цену на картофель, соль и яйца, передает NUR.KZ. Так, картофель обещают продавать на дороже 145 тенге в ноябре.

Правительство приводит данные Министерства сельского хозяйства о том, что урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2,7 млн тонн.

"Цены на полях варьируются от 90 до 120 тенге за килограмм, а средняя розничная цена за неделю снизилась на 3,9% и составила 194 тенге за килограмм", - отметили в правительстве.

В сообщении указано, что ведомство будет внимательно мониторить объемы экспорта, чтобы исключить риски дефицита внутри страны.

"Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции подписало меморандум с Союзом картофелеводов и овощеводов, в котором зафиксировали обязательства сельхозпроизводителей по поставкам овоща на внутренний рынок по заявкам акиматов и отпускную цену в ноябре - не более 145 тенге за килограмм, а весной 2026 года - не выше 185 тенге за килограмм с учетом хранения.

Аналогичные соглашения заключены с АО "Арал туз" (снижение цены на соль на 18% - со 100 до 82 тенге) и Ассоциацией яичных производителей (максимальная цена - 55 тг за штуку)",- пообещали в правительстве.

Ранее мы писали, что в 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, что привело к росту цен. Это также указало на слабости отечественного сельского хозяйства.

Также на фоне подорожания картофеля в Павлодаре случился скандал: тонны дешевого картофеля из стабфонда не дошли до жителей. Также в Минсельхозе ответили, почему в Казахстане такой дорогой картофель.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.