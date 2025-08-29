Сельхозтехнику и бытовые приборы хотят освободить от уплаты НДС в Казахстане

В Казахстане планируют создать перечень транспорта, сельхозтехники и бытовых приборов, которые будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже, передает NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" разместили проекты Министерства промышленности и строительства РК.

В первом из них идет речь об утверждении перечня транспортных средств и сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, реализация которых "освобождается от НДС, который будет введен в действие с 1 января 2026 года".

Во втором проекте предусмотрено утверждение перечня бытовых приборов и приборов бытовой электроники, а также их компонентов, обороты по реализации которых также освобождаются от НДС.

Отметим, что других подробностей для ознакомления министерство не опубликовало. Проект будет доступен для обсуждения до 11 сентября.

Ранее мы объясняли, что налог на добавленную стоимость (НДС) платят продавцы товаров и поставщики услуг, которые являются его плательщиками, с каждого выданного чека. Но закладывается НДС уже в их стоимость, то есть по сути на этот налог идут деньги потребителя.

О том, кто может не платить НДС и соцналог в Казахстане, мы писали тут.

